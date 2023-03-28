Евгению Уваркину не устроило заявление сделать бесхозяйные сети муниципальными к 2045 году

Глава Липецка желает привлечь ресурсные организации, которые зарабатывают на эксплуатации таких сетей, к их содержанию.

Сегодня как никогда долго, более трех часов, длилась очередная сессия Липецкого горсовета, первая для Евгении Фрай в должности ее председателя. И не столько из-за выборов вице-спикера, сколько из-за забросавших главу Липецка Евгению Уваркину вопросами депутатов, хотя они должны были быть адресованы председателю городского департамента ЖКХ Ирине Вербецкой, рассказавшей о тратах 2,8 млрд рублей на реализацию в 2022 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Липецка».



И, стоит сказать, мэр попыталась обстоятельно отвечать на все из них,



Первым на приступ мэра пошел Николай Двугрошев. Узнав, что из бюджета города в этом году на спасение МУП «Липецктеплосеть», которое заместило АО «ЛГЭК» в качестве гарантирующего поставщика тепловой энергии для Сырского Рудника и Сокола, выделено 350 млн рублей, а в прошлом году выделялось 100 миллионов, депутат спросил, как мэрия собирается избавить бюджет от такого рода денежных изъятий?



Евгения Уваркина сообщила, что за МУП «Липецктеплосеть» осталось всего 6% потребителей тепловой энергии и горячей воды — все остальные котельные и сети давно приобретены липецким филиалом «Квадры» у ЛГЭКа за долги.



— Нам оставили котельные и сети по принципу: «На тебе, Боже, что мне не гоже». Теплосетевой комплекс из тех трех, что принадлежали ЛГЭКу, был самым убыточным. А потом ФАС запретил возможность перекрестного субсидирования в этой компании. Поэтому мы ведем с «Квадрой» переговоры о приобретении 6% оставшегося за нами теплосетевого комплекса. Разумно было бы это сделать, но договоренности с «Квадрой» пока не достигнуты. Мы также просчитываем все возможные финансовые модели сокращения убытков МУПа. По хорошему, на модернизацию «Липецктеплосети» нужен миллиард рублей. Такие инвестиции мы будем окупать 20 лет! Поэтому ищем альтернативы. Работа эта непростая, — сказала мэр.



Вице-спикер горсовета Светлана Бессонова спросила, как обстоят дела с бесхозяйными тепло-, водо-, электро и газовыми сетями? Стало ли больше таких сетей? А депутат Евдокия Бычкова тут же вышла с предложением сократить количество документов, которые необходимо оформить при паспортизации де-юре ничейных сетей.



— Я и Анатолий Давыдов (экс-депутат горсовета. - Прим. GOROD48) за свой счёт построили на улице Лесной в Желтых Песках водопровод. Но передать его ЛГЭКу я не смогла из-за массы необходимых на это документов. Поэтому я на полпути остановилась и все бросила. Так что у вас плюс ещё один бесхозный объект, заметьте!



Председатель городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая ответила, что видит тенденцию к увеличению бесхозяйных сетей. В этом году на выделенные четыре миллиона рублей удастся сделать 133 паспорта на такие объекты. И добавила, что их инвентаризация должна быть закончена к 2045 году.



— Нас это не удовлетворяет! — тут же включилась в дискуссию Евгения Уваркина. — У нас — более трех тысяч бесхозяйных сетей. С компанией «РВК-Липецк» мы договорились, что она будет содержать такие сети, так как все равно их эксплуатирует. А вот по теплу, к сожалению, такой подход не работает. «Спасибо» прокуратуре, которая осенью прошлого года обратилась в суд с иском к нам о немедленной паспортизации 150 таких объектов. К счастью, суд нас услышал, что сделать это быстро невозможно, и мы получили отсрочку.



Глава Липецка сообщила, что на инвентаризацию всех бесхозяйных сетей нужны 100 млн рублей. И что эти деньги целесообразнее потратить, например, на ремонт дорог в частном секторе. Поэтому мэрия в прошлом году выделила на паспортизацию четыре миллиона. Идея Евгении Уваркиной — договориться с энергетиками о содержании бесхозяйных сетей, которые на них зарабатывают, пользуясь возможностью передавать через них ресурсы потребителям.



Не обошла мэр и подвешенную ситуацию с обеспечением жителей микрорайона «Европейский» электроэнергией через трансформаторные подстанции и кабели, принадлежащие частной компании и конкурсному управляющему обанкротившейся «СУ-5». Евгения Уваркина впервые назвала вещи своими именами:



— Это хроническая проблема! Вы знаете, что конкурсный управляющий обязан содержать и ремонтировать сети. Но за четыре года конкурсный управляющий так и не выставил их на продажу. Поэтому мы написали на него заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Мы требуем безвозмездно передать подстанции и кабели в муниципальную собственность, ведь ранее договором с застройщиком района это и предполагалось. Но конкурсный управляющий за четыре года палец о палец не ударил! Где административные и уголовные дела?



Депутат Игорь Крутских поблагодарил мэрию за то, что в районе ЛТЗ началось строительство нескольких многоэтажек для переселенцев из аварийного жилья и спросил, хватит ли на снос ветхих бараков выделенных на это 9,1 млн рублей? «Люди заселяются в новые дома, а из окон видят руины хозпостроек». А еще он поинтересовался, можно ли строить для переселенцев квартиры со свободной планировкой, без капитальных внутренних перегородок?



Из ответа мэра следует, что выделенных денег на снос старых домов и благоустройство территорий, конечно, не хватит. Одной из возможностей наведения порядка могут стать программы комплексного развития территорий с обязательством застройщика сносить, строить и благоустраивать за свой счет. В отношении же свободных планировок все проще: муниципалитет обязан менять старое жилье на новое по возможности «метр на метр». И федеральная программа, по софинансированию с которой мэрия строит новые дома, предусматривает сдачу ее переселенцам с финишной отделкой. А раз так, то ни о какой свободной планировке не может быть и речи.