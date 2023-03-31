Липецкая вечЁрка: дворовые войны, через забор из трамвая и новый арт-объект

Сегодня, 31 марта, липчане возмутились тем, что в их дворах начали убирать ограждения, препятствующие проезду, мэрия прокомментировала видео, на котором пассажиры трамвая выбираются из вагона через забор, и в сквере Виктора Сорокина появится ажурная чугунная беседка.





Борьба идет с переменным успехом. С начала года только сотрудники управления Правобережным округом выявили самовольно установленные ограждения в 25 дворах. Девять из них жильцы или управляющие демонтировали добровольно. Но бывают случаи, когда оградки появляются снова.



При этом существует легальный способ избавить двор от постороннего транспорта. Собрание собственников жилья должно принять решение об установке шлагбаума и согласовать его с мэрией и госавтоинспекцией.



Больная тема тут же набрала десятки комментариев.



— Церемонится с такими «хозяйчиками» дворов не следует, надобно штрафовать и указывать, что все их права кончаются за входной дверью квартиры, как-то припарковал машину к пятиэтажке на Звездной, выскочил такой «хозяйчик» права качать, дескать, уезжай это мое место! Конечно, осадил его, — написал Пенсионер.



— Интернациональная 51, двор забит машинами работников близлежащих организаций, пришлось цепь ставить, — пожаловалась Надежда.



— Один из великих сказал: «Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить». В Москве в большинстве дворов поставили шлагбаумы, Но! Эти шлагбаумы работают удаленно и централизованно, то есть спецмашины могут, не имея ключей, проезжать внутрь дворов. Подозреваю, что часть финансов даже компенсирует администрация Москвы. В Липецке могут только столбики срезать ничего не предлагая, — заметил Комментатор.



— Совковые привычки. Всё вокруг колхозное, все вокруг моё, — возмутился Липчанин.



— Липчанин, конечно. Особенно когда приезжаешь домой, а машину поставить некуда, а ещё лучше, приезжаешь зимой, после того как место почистил, а на нем стоит умник, удобно же, для него кто-то чистил, — ответил ему Гость.



И еще про благоустройство. Жители 15 микрорайона пожаловались на коммунальную раскопку у дома №25. При этом яму на благоустроенном тротуаре



А управление главного смотрителя задумалось о том,



Липчанам, ехавшим в трамвае на Центральный рынок,



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



В мэрии, посмотрев запись, уточнили, что водитель предложил пассажирам дождаться буксировки трамвая, но они не стали этого делать, сами открыли дверь и покинули салон.



— А что же это за умник такой проектировал этот забор? Это хорошо, что он просто сломался, а давайте поглядим на ситуацию с другой стороны. Был бы какой-нибудь человек с проблемами по здоровью, с ногами или спиной, который не смог бы перелезть через этот забор, а в это время этот трамвай загорается, и что делать? Прежде чем ставить такие ограждения надо сначала подумать о безопасности выхода людей в чрезвычайных ситуациях, — задался вопросом Ха.



— А зачем сделали это ограждение?! — спросила Лиза.



— Лиза, с двумя ограждениями у сошедшего с рельсов трамвая вдвое меньше шансов улететь вместе с людьми в лог. — ответил Умница.



— Вам самим не смешно что эта сопливая конструкция удержит трамвай от полета с моста? Учите матчасть! Для этого существует контррельс на путях и он на этом мосту есть, — возразил другой комментатор.



— А где я сказал, что именно эта конструкция удержит трамвай? Я сказал, что ограждение увеличивает шансы на то, что этого не произойдёт, а для предотвращения такого существует контррельс. Ещё и контруголок. И не только для недопущения полёта, но и просто перевёртывания состава. Матчасть учили не только вы! — продолжил спор наш читатель.



Над тротуаром Заводской площади



— Новый памятник архитектуры Липецка «Пьяный столб», — написал Шанхай.



На аллее у Дворца бракосочетаний в Верхнем парке скоро







— Прообразом беседки, отлитой из чугуна в мастерской Сергея Коробейникова стало историческая беседка для отдыха, обустроенная в Верхнем парке еще в XIX веке. Я увидела ее фотографию в муниципальном музее и загорелась идеей ее восстановить. Вместе с историко-культурным сообществом приняли решение отлить беседку из металла и выполнить в белом цвете, — рассказала депутат-меценат Евдокия Бычкова.



На эту беседку она потратила 1,7 миллиона личных рублей. Сам сквер в этом году продолжат благоустраивать по муниципальному контракту.



— А долго территория бывшего «Спутника» будет забором обнесена и превращена в мусорку с туалетом, — это же центр города? — не мог удержаться от вопроса Гость.



— И ещё есть просьба, в самом Нижнем, есть заросшая аллея вдоль зоопарка, там течёт речка, растут красивые деревья. Вот там ещё нужно навести порядок, — попросила Такса глубоководная.



Выходные погодой не порадуют. На субботу синоптики прогнозируют дождь. Правда,



И обратите внимание, в понедельник, 3 апреля, Сегодня во дворах на улицах Ленина, Пролетарской и Интернациональной сотрудники мэрии демонтировали самовольно установленные столбы и цепи . В мэрии считают, что такие ограждения мешают проезду спецтехники.Борьба идет с переменным успехом. С начала года только сотрудники управления Правобережным округом выявили самовольно установленные ограждения в 25 дворах. Девять из них жильцы или управляющие демонтировали добровольно. Но бывают случаи, когда оградки появляются снова.При этом существует легальный способ избавить двор от постороннего транспорта. Собрание собственников жилья должно принять решение об установке шлагбаума и согласовать его с мэрией и госавтоинспекцией.Больная тема тут же набрала десятки комментариев.— Церемонится с такими «хозяйчиками» дворов не следует, надобно штрафовать и указывать, что все их права кончаются за входной дверью квартиры, как-то припарковал машину к пятиэтажке на Звездной, выскочил такой «хозяйчик» права качать, дескать, уезжай это мое место! Конечно, осадил его, — написал— Интернациональная 51, двор забит машинами работников близлежащих организаций, пришлось цепь ставить, — пожаловалась— Один из великих сказал: «Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить». В Москве в большинстве дворов поставили шлагбаумы, Но! Эти шлагбаумы работают удаленно и централизованно, то есть спецмашины могут, не имея ключей, проезжать внутрь дворов. Подозреваю, что часть финансов даже компенсирует администрация Москвы. В Липецке могут только столбики срезать ничего не предлагая, — заметил— Совковые привычки. Всё вокруг колхозное, все вокруг моё, — возмутился— Липчанин, конечно. Особенно когда приезжаешь домой, а машину поставить некуда, а ещё лучше, приезжаешь зимой, после того как место почистил, а на нем стоит умник, удобно же, для него кто-то чистил, — ответил емуИ еще про благоустройство. Жители 15 микрорайона пожаловались на коммунальную раскопку у дома №25. При этом яму на благоустроенном тротуаре вырыли во второй раз за полгода . Оказалось, что энергетики ремонтируют сети. После окончания работ они обещают восстановить тротуар.А управление главного смотрителя задумалось о том, как сохранить рыбу в городских прудах . Прокуратура внесла в адрес ведомства представление об устранении нарушений. Дело в том, что в пруду поселка ЛТЗ произошел замор рыбы. Прокуратура прямой вины управления в этом не усмотрела, но так как пруд муниципальный, велела следить за его обитателями.Липчанам, ехавшим в трамвае на Центральный рынок, пришлось выходить из вагона, перелезая через забор . У трамвая вышел из строя тормозной электромагнит. Пока одни штурмовали забор, другие снимали это на видео.В мэрии, посмотрев запись, уточнили, что водитель предложил пассажирам дождаться буксировки трамвая, но они не стали этого делать, сами открыли дверь и покинули салон.— А что же это за умник такой проектировал этот забор? Это хорошо, что он просто сломался, а давайте поглядим на ситуацию с другой стороны. Был бы какой-нибудь человек с проблемами по здоровью, с ногами или спиной, который не смог бы перелезть через этот забор, а в это время этот трамвай загорается, и что делать? Прежде чем ставить такие ограждения надо сначала подумать о безопасности выхода людей в чрезвычайных ситуациях, — задался вопросом— А зачем сделали это ограждение?! — спросила— Лиза, с двумя ограждениями у сошедшего с рельсов трамвая вдвое меньше шансов улететь вместе с людьми в лог. — ответил— Вам самим не смешно что эта сопливая конструкция удержит трамвай от полета с моста? Учите матчасть! Для этого существует контррельс на путях и он на этом мосту есть, — возразил другой комментатор.— А где я сказал, что именно эта конструкция удержит трамвай? Я сказал, что ограждение увеличивает шансы на то, что этого не произойдёт, а для предотвращения такого существует контррельс. Ещё и контруголок. И не только для недопущения полёта, но и просто перевёртывания состава. Матчасть учили не только вы! — продолжил спор наш читатель.Над тротуаром Заводской площади навис столб . Он покосился еще 11 марта из-за дорожной аварии. Но демонтируют конструкцию только после экспертизы страховой компании. В мэрии считают, что столб опасности не представляет. А комментаторы не упустили момент позлословить.— Новый памятник архитектуры Липецка «Пьяный столб», — написалНа аллее у Дворца бракосочетаний в Верхнем парке скоро появится ажурная чугунная беседка — Прообразом беседки, отлитой из чугуна в мастерской Сергея Коробейникова стало историческая беседка для отдыха, обустроенная в Верхнем парке еще в XIX веке. Я увидела ее фотографию в муниципальном музее и загорелась идеей ее восстановить. Вместе с историко-культурным сообществом приняли решение отлить беседку из металла и выполнить в белом цвете, — рассказала депутат-меценат Евдокия Бычкова.На эту беседку она потратила 1,7 миллиона личных рублей. Сам сквер в этом году продолжат благоустраивать по муниципальному контракту.— А долго территория бывшего «Спутника» будет забором обнесена и превращена в мусорку с туалетом, — это же центр города? — не мог удержаться от вопроса— И ещё есть просьба, в самом Нижнем, есть заросшая аллея вдоль зоопарка, там течёт речка, растут красивые деревья. Вот там ещё нужно навести порядок, — попросилаВыходные погодой не порадуют. На субботу синоптики прогнозируют дождь. Правда, чуть-чуть потеплеет , днем — от +6 до +8 градусов.И обратите внимание, в понедельник, 3 апреля, ограничивается движение по улице Интернациональной на отрезке от дома № 50 до дома № 62. Как сообщает мэрия, в этом месте начнется капитальный ремонт теплотрассы, пролегающей под проезжей частью. Ожидается, что ремонт завершится в июле.