На бульваре Виктора Сорокина установят чугунную реплику резной деревянной беседки ХIХ века

Артобъект станет взносом меценатов в благоустройство Липецка.

Деятельный депутат Липецкого горсовета Евдокия Бычкова выступила с инициативой установить на аллее у Дворца бракосочетаний в Верхнем парке Липецка беседку для молодоженов. Этот изготовленный из чугуна артобъект уже отлит и собран другим предпринимателем, Сергеем Коробейниковым. Конструкция окрашена в белый цвет. Под ее ее куполом будет закреплена светодиодная лента, что сделает беседку освещенной в темное время суток.Евдокия Бычкова оплатила металл и работу. Беседка обошлась ей более чем в 1,7 млн рублей.— Я посетила много городов. В каждом, где бываю, интересуюсь историческими объектами — мне нравится, когда власти заботятся о культурном наследии. Прообразом беседки, отлитой из чугуна в мастерской Сергея Коробейникова стало историческое деревянное сооружение, беседка для отдыха, обустроенная в Верхнем парке еще в 19 веке. Я увидела ее фотографию в муниципальном музее и загорелась идеей восстановить этот артобъект. Вместе с историко-культурным сообществом приняли решение отлить беседку из металла и выполнить в белом цвете. Спасибо за эту идею нашему краеведу Александру Клокову. По совету главы Липецка Евгении Уваркиной ее установят на аллее парка у Дворца бракосочетаний, — рассказала GOROD48 подробности проекта Евдокия Бычкова.Уникальную чугунную беседку в Верхнем парке установят на постамент, сооружение которого вошло в перечень работ по только что отыгранному муниципальному контракту управлением главного смотрителя мэрии Липецка. Согласно контракту, подрядчику предстоит замостить плиткой площадку свыше ста квадратных метров в центре бульвара, смонтировать вокруг парковые светильники, высадить туи и кустарники гортензии, засеять травой более 40 квадратных метров газона. Только после этого на обустроенной территории появится беседка.— Пешеходная зона от Верхнего парка вдоль улицы Ленина появилась более 40 лет назад. Не так давно она стала бульваром Виктора Сорокина в честь известного лиепецкого художника. В 2019 году на ней заменили изношенные бетонные плиты асфальтом и обустроили велодорожку. Этот бульвар очень популярен у горожан и туристов. Это место стало фотозоной для молодоженов. При помощи городских меценатов мы добавим еще одну зону, которая, уверен, станет местом общественного притяжения, — отметил начальник управления главного смотрителя Виталий Лесных.Стартовая цена благоустройства бульвара Виктора Сорокина была определена в 863 260 рублей. На торги заявились четыре участника. Один из них сошел с дистанции, и победителем в конкурентной борьбе стало ООО «Строительная компания «Липецк», упавшая в ходе торгов на 17% и заявившая о готовности выполнить весь комплекс работ за 716 505 рублей.Кстати, на январской сессии горсовета пепутат Евдокия Бычкова от имени Союза женщин Липецкой области, членом которого является, напомнила, что стараниями меценатов возле Дворца бракосочетаний на улице Ленина ранее была инициирована установка памятника Петру и Февронии. Тогда же она обратилась к руководству областного управления ЗАГС, в ведение которого перешел Дворец бракосочетаний, реализовать этот проект, направленный, по ее словам, на популяризацию традиционных ценностей, семьи и брака.