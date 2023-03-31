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Завтра в Липецкой области небольшой дождь и до +10

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#дождь #потепление
Завтра в Липецкой области небольшой дождь и до +10

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 апреля - 2-4 градуса тепла, что в пределах климатической нормы, 2 и 3 апреля – 6-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области облачно, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Ночью на улице около 0 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

День 1 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году – 15 градусов мороза. 

407
#дождь #потепление

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