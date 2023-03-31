Липчанам пришлось выбираться из трамвая через забор

Трамвай встал на мосту через Каменный лог. Чтобы выйти из него пассажирам пришлось перелезать через недавно установленное ограждение.

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Telegram-канал «Стабильный Липецк» опубликовал видеозапись с моста через Каменный лог, сделанная 29 марта. Пассажиры, остановившегося из-за поломки трамвая, чтобы попасть на пешеходную дорожку вынуждены перелезать через ограждение проезжей части



В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что у трамвая, следовавшего по маршруту №1, вышел из строя тормозной электромагнит. Согласно правилам безопасности, водитель при длительной остановке, по требованию пассажиров должен обеспечить их безопасный выход через дверь. Так как сделать это из-за ограждения было невозможно, пассажирам предложили дождаться буксировки трамвая, чтобы высадить их в безопасном месте. Однако они самовольно открыли заднюю дверь и вышли.





