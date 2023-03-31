Общество

сегодня, 12:25

Липчанам пришлось выбираться из трамвая через забор

6 2083
#трамвай
4

Трамвай встал на мосту через Каменный лог. Чтобы выйти из него пассажирам пришлось перелезать через недавно установленное ограждение.

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Telegram-канал «Стабильный Липецк» опубликовал видеозапись с моста через Каменный лог, сделанная 29 марта. Пассажиры, остановившегося из-за поломки трамвая, чтобы попасть на пешеходную дорожку вынуждены перелезать через ограждение проезжей части

В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что у трамвая, следовавшего по маршруту №1,  вышел из строя тормозной электромагнит. Согласно правилам безопасности, водитель при длительной остановке, по требованию пассажиров  должен обеспечить их безопасный выход через дверь. Так как сделать это из-за ограждения было невозможно, пассажирам предложили дождаться буксировки трамвая, чтобы высадить их в безопасном месте. Однако они самовольно открыли заднюю дверь и вышли. 


6 2083
#трамвай
4

Комментарии (6)

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Даня

11 минут назад
Вредоностный забор.Годами его там не было и бед не знали...
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Умнице

20 минут назад
Лиза, с двумя ограждениями у сошедшего с рельсов трамвая вдвое меньше шансов улететь вместе с людьми в лог.
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Лиза

29 минут назад
А зачем сделали это ограждение?!
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Наталья

58 минут назад
Да,да,у нас все для людей!
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)))

сегодня, 12:51
Вопрос, а какой.... придумал ограждение поставить и зачем от трамвайных путей к дорожке, ведь до ремонта моста ограждения там не было!! Вместо того что бы ограждение моста в двое увеличить что бы люди не прыгали и не падали в лог слепили это! Это хорошо если трамвай сломался, а если загорится а там пенсионеры которые перелезть не смогут??? Департамент, ауу!!!
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Интересно

сегодня, 12:48
если бы в этом трамвае ехали депутаты на сессию - они бы тоже вылазили в дверь через ограждение?
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