Общество

32 минуты назад

За замор рыбы в пруду поселка ЛТЗ ответит управление главного смотрителя Липецка

389
#замор рыбы
1
За замор рыбы в пруду поселка ЛТЗ ответит управление главного смотрителя Липецка

Хотя никакой прямой вины мэрии в гибели рыбы природоохранная прокуратура и управление экологии не нашли.

В начале марта липчанин Валерий Колосов обнаружил замор рыбы в пруду на 3-м участке района Тракторостроителей. Фотографию проруби с мертвой рыбой он разместил в социальных сетях.

На публикацию GOROD48 отреагировали Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура и региональное управление экологии и природных ресурсов. Как сообщает Telegram-канал прокуратуры области, Центр экологических проектов, исследовав пробы воды из места замора рыбы, а также сточной воды из трубы, расположенной на расстоянии метра от пруда, не обнаружил признаков химического загрязнения водоема. Вместе с тем, установлено превышение нормативов содержания в воде ионов аммония, фосфатов и железа. На покрытой льдом поверхности пруда проверяющие нашли бытовой мусор.

Так как пруды в поселке ЛТЗ являются муниципальными, прокуратура подготовила в адрес управления главного смотрителя Липецка» представление об устранении нарушений. В УГС Липецка, по данным GOROD48, сейчас изучают законы РФ, чтобы понять, как в будущем избежать таких ситуаций, ведь с замором рыбы ведомство еще не сталкивалось. Входит ли, например, в компетенцию мэрии бурить лунки во льду для насыщения воды кислородом?
389
#замор рыбы
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Вы наш столбик убрали, а мы тут шлагбаум поставим!»
#благоустройство
21
«Вы наш столбик убрали, а мы тут шлагбаум поставим!»

сегодня, 12:34

Общество
Липчанам пришлось выбираться из трамвая через забор
#трамвай
6
Липчанам пришлось выбираться из трамвая через забор

сегодня, 12:25

Общество
«Столб наклонился на пешеходный переход»
#ДТП
8
«Столб наклонился на пешеходный переход»

сегодня, 09:41

Общество
На бульваре Виктора Сорокина установят чугунную реплику резной деревянной беседки ХIХ века
#Верхний парк #благоустройство
16
На бульваре Виктора Сорокина установят чугунную реплику резной деревянной беседки ХIХ века

сегодня, 09:11

Общество
Сегодня в Липецке: искусство лихих 1990-х, и бесплатная помощь юристов и как распознать мошенника
#Сегодня в Липецке
6
Сегодня в Липецке: искусство лихих 1990-х, и бесплатная помощь юристов и как распознать мошенника

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: таинственная вспышка в «Елецком», торговля просрочкой и начало ремонта дорог
#вечЁрка #вспышка #просрочка
3
Липецкая вечЁрка: таинственная вспышка в «Елецком», торговля просрочкой и начало ремонта дорог

вчера, 20:23

Общество