Общество
32 минуты назад
За замор рыбы в пруду поселка ЛТЗ ответит управление главного смотрителя Липецка
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Хотя никакой прямой вины мэрии в гибели рыбы природоохранная прокуратура и управление экологии не нашли.
В начале марта липчанин Валерий Колосов обнаружил замор рыбы в пруду на 3-м участке района Тракторостроителей. Фотографию проруби с мертвой рыбой он разместил в социальных сетях.
На публикацию GOROD48 отреагировали Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура и региональное управление экологии и природных ресурсов. Как сообщает Telegram-канал прокуратуры области, Центр экологических проектов, исследовав пробы воды из места замора рыбы, а также сточной воды из трубы, расположенной на расстоянии метра от пруда, не обнаружил признаков химического загрязнения водоема. Вместе с тем, установлено превышение нормативов содержания в воде ионов аммония, фосфатов и железа. На покрытой льдом поверхности пруда проверяющие нашли бытовой мусор.
Так как пруды в поселке ЛТЗ являются муниципальными, прокуратура подготовила в адрес управления главного смотрителя Липецка» представление об устранении нарушений. В УГС Липецка, по данным GOROD48, сейчас изучают законы РФ, чтобы понять, как в будущем избежать таких ситуаций, ведь с замором рыбы ведомство еще не сталкивалось. Входит ли, например, в компетенцию мэрии бурить лунки во льду для насыщения воды кислородом?
На публикацию GOROD48 отреагировали Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура и региональное управление экологии и природных ресурсов. Как сообщает Telegram-канал прокуратуры области, Центр экологических проектов, исследовав пробы воды из места замора рыбы, а также сточной воды из трубы, расположенной на расстоянии метра от пруда, не обнаружил признаков химического загрязнения водоема. Вместе с тем, установлено превышение нормативов содержания в воде ионов аммония, фосфатов и железа. На покрытой льдом поверхности пруда проверяющие нашли бытовой мусор.
Так как пруды в поселке ЛТЗ являются муниципальными, прокуратура подготовила в адрес управления главного смотрителя Липецка» представление об устранении нарушений. В УГС Липецка, по данным GOROD48, сейчас изучают законы РФ, чтобы понять, как в будущем избежать таких ситуаций, ведь с замором рыбы ведомство еще не сталкивалось. Входит ли, например, в компетенцию мэрии бурить лунки во льду для насыщения воды кислородом?
389