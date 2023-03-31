Общество
38 минут назад
Второй раз за полгода — жители 15-го микрорайона жалуются на разбитый тротуар
Жители 15-го микрорайона в Липецке возмутились очередным уничтожением участка тротуара.
«Второй раз за полгода уничтожают благоустроенную пешеходную зону и пандус для инвалидов на улице 15 микрорайон возле дома №25. Раскопали огромную яму, вновь без обозначающих табличек, кто выполняет работы. Через какое-то время закопали, оставив варварски разрушенную территорию. Сколько это может продолжаться», - написали GOROD48 жители района.
В администрации Липецка нам сообщили, что на улице 15 микрорайон проводит ремонт инженерных сетей ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Ремонт продлится месяц.
— После завершения ремонта сетевая организация должна восстановить нарушенное благоустройство, — пообещали в мэрии.
Примечательно, что такая же история произошла на этом же месте с той же организацией в сентябре прошлого года. Тогда восстановление благоустройства по земляных работ затянулось больше чем на три недели.
В администрации Липецка нам сообщили, что на улице 15 микрорайон проводит ремонт инженерных сетей ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Ремонт продлится месяц.
— После завершения ремонта сетевая организация должна восстановить нарушенное благоустройство, — пообещали в мэрии.
Примечательно, что такая же история произошла на этом же месте с той же организацией в сентябре прошлого года. Тогда восстановление благоустройства по земляных работ затянулось больше чем на три недели.
Точно