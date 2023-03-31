Общество

38 минут назад

Второй раз за полгода — жители 15-го микрорайона жалуются на разбитый тротуар

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#коммунальные раскопки #тротуар #Россети
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Второй раз за полгода — жители 15-го микрорайона жалуются на разбитый тротуар

Жители 15-го микрорайона в Липецке возмутились очередным уничтожением участка тротуара.

«Второй раз за полгода уничтожают благоустроенную пешеходную зону и пандус для инвалидов на улице 15 микрорайон возле дома №25. Раскопали огромную яму, вновь без обозначающих табличек, кто выполняет работы. Через какое-то время закопали, оставив варварски разрушенную территорию. Сколько это может продолжаться», -  написали GOROD48 жители района.

В администрации Липецка нам сообщили, что на улице 15 микрорайон проводит ремонт инженерных сетей ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Ремонт продлится месяц.

— После завершения ремонта сетевая организация должна восстановить нарушенное благоустройство, — пообещали в мэрии.

Примечательно, что такая же история произошла на этом же месте с той же организацией в сентябре прошлого года. Тогда восстановление благоустройства по земляных работ затянулось больше чем на три недели.
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#коммунальные раскопки #тротуар #Россети
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