Общество

сегодня, 09:41

«Столб наклонился на пешеходный переход»

4 1115
#ДТП
5
«Столб наклонился на пешеходный переход»

Поврежденный столб мэрия демонтирует после экспертизы страховой компании.

В редакцию GOROD48 пожаловались на нависший над тротуаром Заводской площади столб.

«Столб наклонился на пешеходный переход: либо на голову кому-то упадёт, либо на машину», - предполагают липчане.

D2211F47-823D-478A-B892-284E6ED0FDCB.jpeg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, опора на Заводской площади была повреждена в результате ДТП еще 11 марта, и опасности не представляет.

«Составлены акт, дефектная ведомость и сметный расчёт причинённого ущерба. Материалы направлены в ГИБДД для установления виновника ДТП. После его установления материалы будут направлены в страховую компанию для возмещения ущерба. Демонтаж опоры будет произведён после экспертизы страховой компании. В данный момент поврежденная опора не представляет опасности для участников дорожного движения», - рассказали в мэрии.
4 1115
#ДТП
5

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

12 минут назад
До ремонта всё нормально стояло. И остановка хорошая была
ответить

Вера

13 минут назад
совсем бардак. Ой, ой, ой
ответить

Эхо

32 минуты назад
Какой же бардак...
ответить

Катерина

37 минут назад
А если не найдут виновного - то так и будет висеть???
ответить

Еще в рубрике

На бульваре Виктора Сорокина установят чугунную реплику резной деревянной беседки ХIХ века
#Верхний парк #благоустройство
6
На бульваре Виктора Сорокина установят чугунную реплику резной деревянной беседки ХIХ века

сегодня, 09:11

Общество
Сегодня в Липецке: искусство лихих 1990-х, и бесплатная помощь юристов и как распознать мошенника
#Сегодня в Липецке
3
Сегодня в Липецке: искусство лихих 1990-х, и бесплатная помощь юристов и как распознать мошенника

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: таинственная вспышка в «Елецком», торговля просрочкой и начало ремонта дорог
#вечЁрка #вспышка #просрочка
2
Липецкая вечЁрка: таинственная вспышка в «Елецком», торговля просрочкой и начало ремонта дорог

вчера, 20:23

Общество
Загадочная вспышка над Липецком: сверкнула электрическая дуга
#электрическая дуга
28
Загадочная вспышка над Липецком: сверкнула электрическая дуга

вчера, 18:27

Общество
Областной Совет поддержал Владимира Путина
#областной Совет
11
Областной Совет поддержал Владимира Путина

вчера, 18:04

Общество
На пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова просел край дороги, движение ограничено
#провал
13
На пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова просел край дороги, движение ограничено

вчера, 17:54

Общество