Поврежденный столб мэрия демонтирует после экспертизы страховой компании.

В редакцию GOROD48 пожаловались на нависший над тротуаром Заводской площади столб.«Столб наклонился на пешеходный переход: либо на голову кому-то упадёт, либо на машину», - предполагают липчане.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, опора на Заводской площади была повреждена в результате ДТП еще 11 марта, и опасности не представляет.«Составлены акт, дефектная ведомость и сметный расчёт причинённого ущерба. Материалы направлены в ГИБДД для установления виновника ДТП. После его установления материалы будут направлены в страховую компанию для возмещения ущерба. Демонтаж опоры будет произведён после экспертизы страховой компании. В данный момент поврежденная опора не представляет опасности для участников дорожного движения», - рассказали в мэрии.