Общество

32 минуты назад

На улице Интернациональной начнется ремонт теплотрассы, движение будет ограничено до июля

1 169
#дорожное движение #ремонтные работы
На улице Интернациональной начнется ремонт теплотрассы, движение будет ограничено до июля
С 3 апреля будет ограничено движение  по улице Интернациональной на участке от дома №50 до дома №62. Как сообщает мэрия, в этом месте начнется капитальный ремонт теплотрассы, пролегающей под проезжей частью.

Водителей просят заранее планировать пути объезда. Ожидается, что ремонт завершится в июле.

1 169
#дорожное движение #ремонтные работы

Комментарии (1)

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Светлана

9 минут назад
Ашалеть - сделать дорогу - и снова ее сломать - вот это размах........
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