На улице Интернациональной начнется ремонт теплотрассы, движение будет ограничено до июля

С 3 апреля будет ограничено движение по улице Интернациональной на участке от дома №50 до дома №62. Как сообщает мэрия, в этом месте начнется капитальный ремонт теплотрассы, пролегающей под проезжей частью.



Водителей просят заранее планировать пути объезда. Ожидается, что ремонт завершится в июле.



