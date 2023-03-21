Общество
32 минуты назад
На улице Интернациональной начнется ремонт теплотрассы, движение будет ограничено до июля
С 3 апреля будет ограничено движение по улице Интернациональной на участке от дома №50 до дома №62. Как сообщает мэрия, в этом месте начнется капитальный ремонт теплотрассы, пролегающей под проезжей частью.
Водителей просят заранее планировать пути объезда. Ожидается, что ремонт завершится в июле.
Водителей просят заранее планировать пути объезда. Ожидается, что ремонт завершится в июле.
Светлана