«Вы наш столбик убрали, а мы тут шлагбаум поставим!»

Липчанин возмутился действиями мэрии по уборке ограждения у въезда во двор дома в центре Липецка.

Борьба со столбиками, цепями, бетонными блоками, шлагбаумами и иными конструкциями, ограничивающими парковку или проезд через городские дворы, носит в Липецке перманентный характер. В мэрии считают, что все это препятствует проезду спецтехники и оперативных служб. В своем большинстве такие ограждения установлены горожанами незаконно, а потому их демонтируют.Сегодня корреспондент GOROD48 наблюдал за тем, как такие ограды ликвидируют в центре Липецка сотрудники городского центра рекламы и управления Правобережным округом департамента развития территорий мэрии. Первый адрес — дом №5 на улице Ленина. Его жители во дворе под глухой стеной гаражей обустроили парковку: забетонировали два металлических столбика и натянули между ними цепь. Чтобы поставить на ней машину, нужно иметь собственный ключ от замка, которым запирается эта самая цепь. Дешево и надежно!— Но незаконно, — добавляет Максим Бабкин, заместитель начальника управления Правобережным округом.Чиновник, по его словам, понимает жителей дома, которые таким образом создали для себя эту парковку, оградив ее от нежелательных гостей, посетителей расположенного на первом этаже популярного ресторана Giusto. Но, очевидно, ключи от такой парковки раздали не всем имеющим машины жильцам четырехподъездного дома, раз в управление округом пришла жалоба на натянутую во дворе цепь.— Что один человек построил, другой завсегда разобрать сможет! — вооруженный аккумуляторной отрезной машинкой работник городского центра рекламы процитировал крылатую фразу из «Формулы любви» и лихо срезал два металлических столбика.Намотав на них цепь, он унес добычу в фургончик. В ГРЦ такой металлолом хранят месяц. Если за ним приходит тот, кто называет себя собственником железа, ему возвращают прибранное со двора имущество. Если нет — его обращают в пользу организации.А вот убрать столбик ограждения, на который натягивают цепь между домами №1а по улице Пролетарской и домом №36 по улице Интернациональной так просто не вышло. Подкрепляющий свою речь крепкими словечками, житель дома №1а Сергей Кузнецов вступает в перепалку с инженером 1-й категории ГРЦ Андреем Пивоваровым, возмущаясь происходящим. Мужчина говорит, что он и его соседи натянутой цепью спасаются от любителей припарковаться в их дворе. Такие халявщики уничтожили машинами кусты сирени, не дают возможности скорой помощи подъезжать ко второму подъезду, где живет пожилая бабушка. Да и вообще, этот двор не проходной, а тупиковый. Кому может помешать цепь на въезде?Особенно возмущает жильца заявление Андрея Пивоварова о том, что жалоба на то, что жалоба на это незаконное ограждение пришла в мэрию анонимно. Весьма эмоционально мужчина высказывает в адрес городской администрации и ее сотрудников упреки на постоянно забивающуюся канализацию в доме, до которой никому нет дела. А тут докопались до какого-то столба!— Вы наш столбик убрали, а мы на тут шлагбаум поставим! — грозит Сергей Кузнецов.— Ставьте, но по оформленному документально решению собрания жильцов вашего дома, — оппонирует ему Андрей Пивоваров.Информацию о незаконно установленных ограждениях во дворах городской департамент развития территорий получает или от жителей Липецка или по результатам ежедневных обходов. Чиновники говорят, что те, кто устанавливает такие ограждение, часто нарушают сразу две КоАП Липецкой области — 5.8 и 5.10. Одна запрещает установку ограждений без согласования с муниципалитетом, другая — парковку в не предназначенных для этого местах (часто под стоянку машин забирают газоны или отхватывают части детских и спортивных площадок). Штрафы для физических лиц за эти нарушения — от 500 до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от трех до десяти тысяч, для юридических лиц — от десяти до пятидесяти тысяч рублей.— С начала года сотрудники нашего управления выявили самовольно установленные ограждения в 25 дворах. По нашим предостережениям девять таких ограждений добровольно демонтировали жильцы или управляющие компании. В одном случае на моей памяти на месте такого срезанного ограждения жители дома установили новую незаконную ограду, — сказал заместитель начальника управления Правобережным округом Максим Бабкин.