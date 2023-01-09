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Липецкая вечЁрка: как город пережил праздники, липчане перешли на самогон и проблемы с отоплением
Сегодня, 9 января, в мэрии подвели итоги новогодних каникул, наркологи заметили, что липчане стали предпочитать свойский самогон, на левом берегу в Липецке прорвало трубу, из-за чего жильцы 30 домов и два детских сада остались на полдня без отопления.
— Вот вам и семейный праздник! От стольких дней безделья да алкоголя у многих крыши едут. Давно пора навести порядок с количеством праздничных новогодних дней, — предложил Ох.
— Если кроме пьянки не знаете чем заняться, то не надо других лишать прекрасной возможности отдохнуть с детьми и друзьями. Люди уезжают в горы, к морю, на природу в конце концов и наслаждаются отдыхом. А вы как собака на сене: ни себе ни людям, — ответил для Ох.
В Госжилинспекцию поступили 34 жалобы от липчан, почти половина из них на плохое отопление.
GOROD48 в свою очередь поинтересовался — тепло ли у горожан в квартирах. Оказалось, что большинство не мерзнет.
В липецком ожоговом центре прибавилось пациентов с обморожениями. Несколько выходных дней были очень холодными, столбики термометров опускались ниже отметки в -20 градусов. Липчане морозили руки, ноги и даже уши. А 1 января один человек умер от переохлаждения.
Врачи БСМП № 1 спасли восемь пациентов от отравления алкоголем. Концентрация алкоголя в крови поступивших в больницу липчан превышала 6 промилле при летальной дозе спиртного от 5 промилле! Выдержали наши! Что тут еще скажешь, только «спасибо» врачам.
Инспекторы ГИБДД отчитались о том, что составили административные протоколы на 108 пьяных водителей.
— Страшно представить, сколько не попалось, — написала Мама дорогая.
В мэрии также подвели итоги новогодних каникул: трое сбитых пешеходов, двое изрезанных мужчин, угоревшие в сауне, драки в «маршрутках». При этом ни одна служба, за которую отвечают чиновники, в праздники серьезно не прокололась. Особенно в администрации отметили, что несмотря на лютые морозы в городе не случилось ни одной серьезной коммунальной аварии. Как только отметили, так она и произошла. Сегодня 30 домов и два детских сада, расположенных на левом берегу остались без тепла из-за порыва трубы. Энергетики тут же приступили к ремонту.
Через несколько часов, к 15.00, представители липецкого филиала компании «Квадра» сообщили о завершении работы на участке теплосети по улице Зои Космодемьянской. Подача тепла и горячей воды в здания возобновлена. Омрачила только приписка: «если у вас по-прежнему отсутствуют горячая вода и отопление, пожалуйста, обратитесь в управляющую компанию».
— Для какой цели вы отключаете летом горячую воду если все равно все рвёт зимой? Новую дорогу сейчас по итогу разворочуют. — возмутился Владимир.
Любопытную тенденцию отметили наркологи. Липчане стали больше употреблять самогон собственного приготовления. Хотя что тут особенного, это же дешевле. Кстати, за новогоднюю неделю в областной наркологический диспансер поступили 233 человека — на 60 меньше, чем год назад. Тут врачи предположили, что «настроение у людей было не новогодним». Однако расслабляться наркологи и не думают. Граждан с алкогольными психозами ожидают к концу этой недели, когда в наркодиспансер попадут те, кто начал встречать Новый год еще в декабре.
— Я с середины декабря отмечаю, ну приходила белка, мы вместе посидели, потом я ее проводил, ща звонит, здоровьем интересуется, — посмеялся И чё.
Сегодня ночью в Липецке синоптики до -20 градусов, а днем до -16. Одевайтесь теплее, чтобы ничего себе не обморозить.