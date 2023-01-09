Липецкая вечЁрка: как город пережил праздники, липчане перешли на самогон и проблемы с отоплением

Сегодня, 9 января, в мэрии подвели итоги новогодних каникул, наркологи заметили, что липчане стали предпочитать свойский самогон, на левом берегу в Липецке прорвало трубу, из-за чего жильцы 30 домов и два детских сада остались на полдня без отопления.