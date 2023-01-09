У вас в квартире тепло?

GOROD48 спросил липчан, тепло ли в из квартирах?





В Липецке уже несколько дней стоит мороз, а что в домах? Тепло или холодно? Большинство опрошенных на улице горожан сказали, что не мерзнут. У некоторых температура в квартирах доходит до +25 градусов, что уже считается перетопом (норматив от +18 до +24 градусов), но теплолюбивые горожане, похоже, этому только рады. Правда, платежки потом за такое тепло расстраивают.Несколько липчан пожаловались на сильный холод, у одного мужчины в квартире было +13 градусов, но ситуация уже исправлена.