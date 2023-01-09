ПозиTиV
13 минут назад
У вас в квартире тепло?
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GOROD48 спросил липчан, тепло ли в из квартирах?
В Липецке уже несколько дней стоит мороз, а что в домах? Тепло или холодно? Большинство опрошенных на улице горожан сказали, что не мерзнут. У некоторых температура в квартирах доходит до +25 градусов, что уже считается перетопом (норматив от +18 до +24 градусов), но теплолюбивые горожане, похоже, этому только рады. Правда, платежки потом за такое тепло расстраивают.
Несколько липчан пожаловались на сильный холод, у одного мужчины в квартире было +13 градусов, но ситуация уже исправлена.
Несколько липчан пожаловались на сильный холод, у одного мужчины в квартире было +13 градусов, но ситуация уже исправлена.
Стоит добавить, что в Госжилинспекцию по Липецкой области на проблемы с отоплением за праздничные дни на холодные батареи пожаловались 15 граждан. Сегодня серьезная авария случилась на левом берегу: из-за утечки до 16:00 отключены тепло и горячая вода в двух детских садах и 30 жилых домах. Прокуратура области организовала поверку, по информации СМИ, холодных квартир в липецких многоэтажках.
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