Обломки беспилотника повредили многоэтажный дом в Ельце

БПЛА был уничтожен.

Как сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин, силами ПВО в небе над Ельцом сегодня был уничтожен вражеский БПЛА.«Обломками были повреждены остекления в многоэтажном доме в одном из районов города. Специалисты экстренных служб работают на месте падения», – говорится в сообщении.Погибших и пострадавших нет.