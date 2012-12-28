Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Происшествия
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сегодня, 08:42
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Обломки беспилотника повредили многоэтажный дом в Ельце
БПЛА был уничтожен.
«Обломками были повреждены остекления в многоэтажном доме в одном из районов города. Специалисты экстренных служб работают на месте падения», – говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет.
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