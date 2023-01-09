Общество
31 минуту назад
Два детских сада и 30 домов остались без отопления из-за утечки
Также будет ограничено горячее водоснабжение.
У дома №4а по площади Мира в Липецке произошла утечка горячей воды, сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».
- Наши сотрудники уже приступили к ремонту теплосети. На время ремонта, ориентировочно до 16:00, ограничена подача тепла и горячей воды потребителям на нескольких улицах, - рассказали в компании.
Тепло и горячая вода отключены в следующих домах:
- проспект Мира, 1, 1а (детский сад № 42), 3, 5;
- площадь Мира, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4;
- улица Зои Космодемьянской, 1,2, 2/1,3, 4, 4а;
- Осенний проезд, 1, 3, 5, 6, 6а (детский сад № 42), 7;
- улица Спиртзаводская, 1, 5, 7, 11, 12;
- улица Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8;
- улица Дзержинского, 5, 13.
- Наши сотрудники уже приступили к ремонту теплосети. На время ремонта, ориентировочно до 16:00, ограничена подача тепла и горячей воды потребителям на нескольких улицах, - рассказали в компании.
Тепло и горячая вода отключены в следующих домах:
- проспект Мира, 1, 1а (детский сад № 42), 3, 5;
- площадь Мира, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4;
- улица Зои Космодемьянской, 1,2, 2/1,3, 4, 4а;
- Осенний проезд, 1, 3, 5, 6, 6а (детский сад № 42), 7;
- улица Спиртзаводская, 1, 5, 7, 11, 12;
- улица Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8;
- улица Дзержинского, 5, 13.
Жулик в законе
Житель Сокола
Житель Сокола
коммунист