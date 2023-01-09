Общество

31 минуту назад

Два детских сада и 30 домов остались без отопления из-за утечки

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#отключение отопления #горячяя вода
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Два детских сада и 30 домов остались без отопления из-за утечки

Также будет ограничено горячее водоснабжение.

У дома №4а по площади Мира в Липецке произошла утечка горячей воды, сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».

- Наши сотрудники уже приступили к ремонту теплосети. На время ремонта, ориентировочно до 16:00, ограничена подача тепла и горячей воды потребителям на нескольких улицах, - рассказали в компании.

Тепло и горячая вода отключены в следующих домах:

- проспект Мира, 1, 1а (детский сад № 42), 3, 5;

- площадь Мира, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4;

- улица Зои Космодемьянской, 1,2, 2/1,3, 4, 4а;

- Осенний проезд, 1, 3, 5, 6, 6а (детский сад № 42), 7;

- улица Спиртзаводская, 1, 5, 7, 11, 12;

- улица Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8;

- улица Дзержинского, 5, 13.

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#отключение отопления #горячяя вода
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Комментарии (4)

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Жулик в законе

19 минут назад
Эка новость!
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Житель Сокола

19 минут назад
Современная чёпиковая технология
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Житель Сокола

19 минут назад
Весь город перерыли. При томил этот чёпиковый ремонт.
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коммунист

24 минуты назад
довольно эффективно
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