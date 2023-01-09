Два детских сада и 30 домов остались без отопления из-за утечки

Также будет ограничено горячее водоснабжение.

У дома №4а по площади Мира в Липецке произошла утечка горячей воды, сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».- Наши сотрудники уже приступили к ремонту теплосети. На время ремонта, ориентировочно до 16:00, ограничена подача тепла и горячей воды потребителям на нескольких улицах, - рассказали в компании.Тепло и горячая вода отключены в следующих домах:- проспект Мира, 1, 1а (детский сад № 42), 3, 5;- площадь Мира, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4;- улица Зои Космодемьянской, 1,2, 2/1,3, 4, 4а;- Осенний проезд, 1, 3, 5, 6, 6а (детский сад № 42), 7;- улица Спиртзаводская, 1, 5, 7, 11, 12;- улица Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8;- улица Дзержинского, 5, 13.