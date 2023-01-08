32-летний липчанин спас дом от пожара, но обморозил руки и ноги

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, сегодня в 13:00 в больницу поступил 32-летний липчанин, который накануне ночью самостоятельно потушил пожар в своём доме в селе Михайловка.



От печки загорелся пол в доме, и мужчина стал тушить дом, бегая раздетым и в сланцах за холодной водой на улицу. В результате липчанин спас дом от пожара, но обморозил руки и ноги. Ему диагностировали обморожения 2-3 стадии.





Оба пострадавших сегодня до обеда также пытались самостоятельно согревать обмороженные участки, чего делать категорически нельзя.



В связи с наступившими сильными морозами врачи просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться в Областной ожоговый центр горбольницы №3 «Свободный сокол».



Основные советы: не заниматься самолечением народными методами, не согревать обмороженные участки горячей водой и на батарее, не растирать их снегом. Обмороженный участок нужно, наоборот, изолировать от внешнего тепла (например, если речь идёт о ногах, надеть шерстяные носки).



Врачи советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.



Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.



А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.



Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.



Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.



А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.

Кроме того, в больницу с сильными обморожениями ушей поступил 16-летний подросток. Он накануне очень долго ждал на остановке на Сырском Руднике автобус 35-го маршрута, а потом ещё и гулял в вязаной шапке, не закрывающей уши.