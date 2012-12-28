Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Общество
319
сегодня, 16:15
На 15 часов явка избирателей в Липецкой области превысила 46%
Проголосовал уже почти каждый второй житель региона. имеющий это право.
Напомним, что на утро воскресенья она составляла 38,80% избирателей
Трехдневное голосование завершится сегодня в 20:00, избирательные участки будут закрыты. Липчане выбирают своих представителей в Госдуме РФ, а также депутатов Липецкого областного Совета.
8
0
0
2
3
Комментарии