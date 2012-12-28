На 15 часов явка избирателей в Липецкой области превысила 46%

Проголосовал уже почти каждый второй житель региона. имеющий это право.

По данным областной избирательной комиссии, на 15:00 явка избирателей в Липецкой области составила 46,73%.Напомним, что на утро воскресенья она составляла 38,80% избирателейТрехдневное голосование завершится сегодня в 20:00, избирательные участки будут закрыты. Липчане выбирают своих представителей в Госдуме РФ, а также депутатов Липецкого областного Совета.