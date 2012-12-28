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Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Происшествия
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23 минуты назад
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Теперь ему грозит до 4-х лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть отдела полиции № 3 обратилась представительница одного из сетевых цветочных магазинов. Она рассказала, что похититель использовал хитрую схему: заказал букет, а во время его оплаты прихватил с прилавка ещё и пушистого медведя. Продавщица пыталась догнать злодея, но безуспешно.
При наличии камер видеонаблюдения в магазине вычислить похитителя не составило труда. Им оказался 29-летний ранее судимый липчанин. По его словам, нарядного мишутку он подарил на улице случайному прохожему.
По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» мужчине теперь грозит до 4-х лет лишения свободы.
Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области
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