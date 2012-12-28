Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему

Теперь ему грозит до 4-х лет лишения свободы.

В вашем браузере отключен JavaScript

По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» мужчине теперь грозит до 4-х лет лишения свободы.





Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области

Преступление с налётом романтики произошло в Липецке. Местом действия стал цветочный магазин, а объектом преступления – красивый плюшевый мишка, стоимостью 1 750 рублей.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть отдела полиции № 3 обратилась представительница одного из сетевых цветочных магазинов. Она рассказала, что похититель использовал хитрую схему: заказал букет, а во время его оплаты прихватил с прилавка ещё и пушистого медведя. Продавщица пыталась догнать злодея, но безуспешно.При наличии камер видеонаблюдения в магазине вычислить похитителя не составило труда. Им оказался 29-летний ранее судимый липчанин. По его словам, нарядного мишутку он подарил на улице случайному прохожему.