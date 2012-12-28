В Комсомольском — караси, в «Кирпичке» — щука, сом идёт в пруду Солдатском, карп клюёт в Цыганском
Лжесотрудники налоговой службы выманили у молодого жителя Добринского района более миллиона рублей
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Происшествия
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33 минуты назад
Ночью Липецкой области вновь угрожали с воздуха
Красный уровень действовал всю ночь.
Высшая степень угрозы была сняла только около 6 утра, но сохранялся желтый уровень. В 7:55 он тоже был отменён.
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