Ночью Липецкой области вновь угрожали с воздуха

Красный уровень действовал всю ночь.

Красный уровень угрозы атаки БПЛА был объявлен в Ельце и близлежащих районах в 00:01, спустя всего 40 минут тревогу начали бить на территории всей Липецкой области.Высшая степень угрозы была сняла только около 6 утра, но сохранялся желтый уровень. В 7:55 он тоже был отменён.