Общество

52 минуты назад

В новогодние выходные 10 липчан отравились алкогольными суррогатами

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#алкоголь #отравление
В новогодние выходные 10 липчан отравились алкогольными суррогатами

Один из пациентов областного наркологического диспансера умер.

За новогоднюю неделю в областной наркологический диспансер поступили 233 человека - на 60 меньше, чем за первую неделю прошлого года. Каждый второй пациент обратился в наркологию самостоятельно.

- Липчане стали меньше пить. Это однозначно. Почему? Возможно, потому, что настроение у людей было не новогодним. Многие поняли, что надо быть серьезнее, - сказал главврач диспансера Михаил Коростин.

Один пациент диспансера в новогодние выходные умер. 52-летний мужчина попал на больничную койку после полугодового запоя. Еще десять липчан отравились алкогольными суррогатами.

- В основном наши нынешние пациенты употребляли самогон собственного изготовления. Это какая-то эпидемия: все вдруг кинулись гнать самогон и доказывать друг другу, чей лучше! - говорит Михаил Коростин.

Еще 11 липчан попали в наркологию с алкогольными психозами, по-народному, с белой горячкой. Однако пик таких больных Михаил Коростин ожидает к концу этой недели, когда в наркодиспансер попадут те, кто начал встречать Новый год еще в декабре.
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#алкоголь #отравление

Комментарии (1)

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41 минуту назад
Но судя по картинке ,девочка ,если папа и выпивает ,отнюдь не голодает)))
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