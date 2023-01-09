В новогодние выходные 10 липчан отравились алкогольными суррогатами

Один из пациентов областного наркологического диспансера умер.

За новогоднюю неделю в областной наркологический диспансер поступили 233 человека - на 60 меньше, чем за первую неделю прошлого года. Каждый второй пациент обратился в наркологию самостоятельно.



- Липчане стали меньше пить. Это однозначно. Почему? Возможно, потому, что настроение у людей было не новогодним. Многие поняли, что надо быть серьезнее, - сказал главврач диспансера Михаил Коростин.



Один пациент диспансера в новогодние выходные умер. 52-летний мужчина попал на больничную койку после полугодового запоя. Еще десять липчан отравились алкогольными суррогатами.



- В основном наши нынешние пациенты употребляли самогон собственного изготовления. Это какая-то эпидемия: все вдруг кинулись гнать самогон и доказывать друг другу, чей лучше! - говорит Михаил Коростин.



Еще 11 липчан попали в наркологию с алкогольными психозами, по-народному, с белой горячкой. Однако пик таких больных Михаил Коростин ожидает к концу этой недели, когда в наркодиспансер попадут те, кто начал встречать Новый год еще в декабре.