Общество

сегодня, 15:22

Новый год спровоцировал всплеск семейных конфликтов

4 1650
#конфликт #побои
3
Новый год спровоцировал всплеск семейных конфликтов

За сутки 1 января их количество увеличилось вдвое.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, сразу после встречи Нового года в Липецке резко выросло число семейных конфликтов. За сутки 1 января их количество увеличилось вдвое – с 8 до 16. А в понедельник 2 января накал родственных страстей резко спал, но перешёл на выяснения отношений с соседями.

Всего с 31 декабря по 8 января операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли более 4 тысяч звонков. Самый большой объём сообщений – 520 – пришёлся на первый день наступившего нового года.

Чаще всего по единому номеру службы спасения липчане вызывали скорую помощь и полицию. Небольшой всплеск звонков по ЖКХ произошёл в первые дни каникул, когда из-за дождя и активного таяния снега подтопило несколько участков улиц частного сектора в Заречье и в районе спиртзавода, а также 6 января из-за аварийных отключений света в трёх районах города.

Всего за 2022 год в городском секторе службы «112» зафиксировано 163 тысяч обращений.
4 1650
#конфликт #побои
3

Комментарии (4)

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Ванька Грозный

сегодня, 15:54
Красотища-то какая , лепота !!
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для Ох

сегодня, 15:47
Если кроме пьянки не знаете чем заняться, то не надо других лишать прекрасной возможности отдохнуть с детьми и друзьями . Люди уезжают в горы, к морю, на природу в конце концов, и наслаждаются отдыхом. А вы как собака на сене: ни себе ни людям
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Animal planet.

сегодня, 15:45
Ох, тоже думаю что три дня каникул достаточно,неделя уже перебор
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Ох

сегодня, 15:35
Вот вам и семейный праздник! От стольких дней безделья да алкоголя у многих крыши едут. Давно пора навести порядок с количеством праздничных новогодних дней.
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