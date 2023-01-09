Новый год спровоцировал всплеск семейных конфликтов

За сутки 1 января их количество увеличилось вдвое.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, сразу после встречи Нового года в Липецке резко выросло число семейных конфликтов. За сутки 1 января их количество увеличилось вдвое – с 8 до 16. А в понедельник 2 января накал родственных страстей резко спал, но перешёл на выяснения отношений с соседями.



Всего с 31 декабря по 8 января операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли более 4 тысяч звонков. Самый большой объём сообщений – 520 – пришёлся на первый день наступившего нового года.



Чаще всего по единому номеру службы спасения липчане вызывали скорую помощь и полицию. Небольшой всплеск звонков по ЖКХ произошёл в первые дни каникул, когда из-за дождя и активного таяния снега подтопило несколько участков улиц частного сектора в Заречье и в районе спиртзавода, а также 6 января из-за аварийных отключений света в трёх районах города.



Всего за 2022 год в городском секторе службы «112» зафиксировано 163 тысяч обращений.