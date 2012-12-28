Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Общество
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49 минут назад
В Липецкой области проголосовали уже более 42% избирателей
До закрытия избирательных участков осталось не так много времени.
На утро воскресенья проголосовали 38,80% избирателей, причём 24,47% в первый день выборов.
Сегодня трехдневное голосование завершится в 20:00, избирательные участки будут закрыты. Липчане выбирают своих представителей в Госдуме РФ, а также депутатов Липецкого областного Совета.
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