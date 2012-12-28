В Липецкой области проголосовали уже более 42% избирателей

До закрытия избирательных участков осталось не так много времени.

Областная избирательная комиссия сообщила, что по данным на 12:00 сегодняшнего дня явка избирателей в регионе составила 42,25%.На утро воскресенья проголосовали 38,80% избирателей, причём 24,47% в первый день выборов.Сегодня трехдневное голосование завершится в 20:00, избирательные участки будут закрыты. Липчане выбирают своих представителей в Госдуме РФ, а также депутатов Липецкого областного Совета.