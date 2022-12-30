Происшествия

27 минут назад

Драку водителей автобусов в Липецке пассажиры сняли на видео

4 741
#конфликт #транспорт
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Ролик уже изучают в мэрии, а вот в полицию заявлений не поступало.

Как сообщает паблик Липецк LIVE, сегодня утром в Липецке подрались водители автобусов 345-го и 346-го маршрутов. Пассажиры сняли потасовку на видео.

- В органы внутренних дел такая информация не поступала, заявлений о драке нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции.

Сейчас видео изучают и разбираются в ситуации в Департаменте транспорта администрации города Липецка.

Судя по видеозаписи, конфликт начался из-за того, что один водитель подрезал другого. 

Фото, видео - vk.com/live48

4 741
#конфликт #транспорт
3

Комментарии (4)

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Житель

7 минут назад
поднимите проезд до 100 они еще и стрелять в друг друга будут)))))
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Липчанка

14 минут назад
Дебилизм во всей своей красе Ради денег готовы позориться на весь мир
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Январская Въюга

16 минут назад
Все закрываем 345 маршрут и продлеваем 346 на Сырский через Ашан по Минской и Ангарской.
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