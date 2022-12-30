Происшествия
27 минут назад
Драку водителей автобусов в Липецке пассажиры сняли на видео
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Ролик уже изучают в мэрии, а вот в полицию заявлений не поступало.
Как сообщает паблик Липецк LIVE, сегодня утром в Липецке подрались водители автобусов 345-го и 346-го маршрутов. Пассажиры сняли потасовку на видео.
- В органы внутренних дел такая информация не поступала, заявлений о драке нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции.
Сейчас видео изучают и разбираются в ситуации в Департаменте транспорта администрации города Липецка.
Судя по видеозаписи, конфликт начался из-за того, что один водитель подрезал другого.
Фото, видео - vk.com/live48
- В органы внутренних дел такая информация не поступала, заявлений о драке нет, - сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции.
Сейчас видео изучают и разбираются в ситуации в Департаменте транспорта администрации города Липецка.
Судя по видеозаписи, конфликт начался из-за того, что один водитель подрезал другого.
Фото, видео - vk.com/live48
4 741
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Липчанка
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