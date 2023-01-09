За праздники липчане 15 раз пожаловались на отсутствие отопления

И дважды - на необработанные тротуарные дорожки от наледи.

В Госжилинспекции Липецкой области в праздничные дни с 31 декабря по 8 января работала «горячая линия»: сотрудники ГЖИ фиксировали жалобы и обращения и перенаправляли их в управляющие компании для решения проблем.



В результате за новогодние праздники в ГЖИ поступили 34 жалобы, в том числе 15 - на отсутствие отопления, 8 жалоб на течь канализационных труб в подвале, 4 - на отсутствие горячей или холодной воды, две - на необработанные тротуарные дорожки от наледи.



Больше всего жалоб поступило на управляющие компании ООО «Липецкая УК» и ООО «Авангард». 29 обращений из 34 были отработаны, проблемы устранены.



«В ресурсоснабжающих организациях и УК в праздничные дни ежедневно дежурили аварийные бригады и техника, чтобы люди в праздник не остались без воды или тепла. В случае возникновения нештатных ситуаций липчане обращались в ГЖИ, управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу», - добавляют в Госжилинспекции.

