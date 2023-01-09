Общество

сегодня, 10:55

За праздники липчане 15 раз пожаловались на отсутствие отопления

3 425
#ЖКХ
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За праздники липчане 15 раз пожаловались на отсутствие отопления

И дважды - на необработанные тротуарные дорожки от наледи.

В Госжилинспекции Липецкой области в праздничные дни с 31 декабря по 8 января работала «горячая линия»: сотрудники ГЖИ фиксировали жалобы и обращения и перенаправляли их в управляющие компании для решения проблем.

В результате за новогодние праздники в ГЖИ поступили 34 жалобы, в том числе 15 - на отсутствие отопления, 8 жалоб на течь канализационных труб в подвале, 4 - на отсутствие горячей или холодной воды, две - на необработанные тротуарные дорожки от наледи.

Больше всего жалоб поступило на управляющие компании ООО  «Липецкая УК» и ООО  «Авангард». 29 обращений из 34 были отработаны, проблемы устранены.

«В ресурсоснабжающих организациях и УК в праздничные дни ежедневно дежурили аварийные бригады и техника, чтобы люди в праздник не остались без воды или тепла. В случае возникновения нештатных ситуаций липчане обращались в ГЖИ, управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу», - добавляют в Госжилинспекции.
3 425
#ЖКХ
1

Комментарии (3)

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Житель.

43 минуты назад
Главное то что на подонное обращение даётся 30 календарных дней для его устранение или обратного ответа.
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Гость

сегодня, 11:11
А сколько не дозвонились., А у мэрии всё прошло без ЧП. Для них нет отопления в -20, это мелочь.
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Мимоходом

сегодня, 11:07
Вчера Город 48 писал, что в мэрии сообщили, что жалоб на отопление нет. Кому верить?
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