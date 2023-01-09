Происшествия

47 минут назад

За выходные 108 водителей попались пьяными за рулём

5 549
#ПДД #нарушение
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За выходные 108 водителей попались пьяными за рулём

Двоим грозит уголовная отвественность.

В праздничные дни на дорогах Липецкой области было задержано 108 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Двое водителей повторно сели нетрезвыми за руль машины, а за это предусмотрена уже уголовная ответственность.

Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат водительских удостоверений всем автомобилистам, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения) происходит только после проверки знания ими правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.

5 549
#ПДД #нарушение
1

Комментарии (5)

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Автохам

7 минут назад
кит, пьяных пешеходоа во много раз больше. Надо срочно ужесточить наказание для них!
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они бы так

13 минут назад
на заводах вкалывали бы,пахари))
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Липчанка

14 минут назад
Безмозглые все они
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Мама дорогая

19 минут назад
Страшно представить, сколько не попалось.
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кит

23 минуты назад
108 пьяных водителей! Это что ?Считаю нужно ужесточить меры ннаказания пьяных водителей ! Я жить хочу !Защитите пешехода !
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