За выходные 108 водителей попались пьяными за рулём

Двоим грозит уголовная отвественность.

В праздничные дни на дорогах Липецкой области было задержано 108 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Липецкой области.



Двое водителей повторно сели нетрезвыми за руль машины, а за это предусмотрена уже уголовная ответственность.



Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат водительских удостоверений всем автомобилистам, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения) происходит только после проверки знания ими правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.



