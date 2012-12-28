Поставь улыбкою подножку проблемам на своём пути

Итоги недели

На этой неделе липчане вдруг получили уведомления от «Госуслуг» с таким текстом: «Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов записал для вас видеообращение». В нём — рассказ от первого лица о работе правительства области. Вот так:Моду на персонализированные видеообращения в России завёл глава Подмосковья Андрей Воробьёв в 2023 году. Возможно, этот формат станет традицией и для липчан.А ещё в пятницу. Липчане голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы по двум федеральным округам, на которые поделена область, 115-му и 116-му, и за кандидатов в депутаты областного Совета. Так как предстоит выбрать ещё 9 членов облсовета по партийным спискам и 225 депутатов-списочников Госдумы, каждый избиратель получает четыре бюллетеня.В Липецкой области право голоса имеют около 880 тысяч человек. Из них на дистанционное голосование записались 88 443 избирателя. Завтра утром мы узнаем о выборе липчан и в целом россиян.Прошло три недели с начала нового учебного года, но новостей о происшествиях с детьми, не становится меньше. Так, вечером 12 сентября с улицы Терешковой в Липецке в областную детскую больницу доставили. Двух из них на специальном реанимобиле отправили в Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова.Со слов очевидцев, пять подростков взрывали петарды. Но это оказалось не так.. Один из школьников купил его на сайте объявлений. Патрон сам по себе не опасен, но при контакте фильтрующей смеси с водой происходит мощная химическая реакция. Когда мальчики вылили на патрон воду, его буквально разорвало. Следком возбудил уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Правда, привлекать к ответственности некого: виновнику эксперимента не исполнилось даже 14 лет. Кстати, того из мальчиков, которого оставили для лечения в Липецке, уже. Ему рекомендованы консультация и дальнейшее лечение ожога глаз в институте Гельмгольца в Москве.Пришла в себя ещё одна пациентка областной детской больницы,. Из реанимации её перевели в нейрохирургическое отделение. Напомним, девочка 10 сентября упала с самоката на большой скорости и ударилась головой об асфальт. У неё диагностировали перелом свода и основания черепа. Теперь хозяину самоката, который дал прокатиться школьнице,по части третьей статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»).А вот и ещё одна детская история:. Это обошлось ему по суду в 3 000 рублей.В прошлом году к выборам нового состава горсовета мэр Липецка Роман Ченцов проехал на трамвае по обновленным путям из с правого не левый берег. Тогда новые вагоны проехали через Октябрьский мост по маршруту № 1к. А на этой неделе такую же историю удалось повторить новому главе города Михаилу Щербакову: в среду. Прямо под перестук колёс (чего не должно быть в принципе, если бы не спешка с запуском движения) у карты с расписанными этапами концессии глава региона обсудил с главой города и гендиректором компании «Мовиста Регионы» Кириллом Зайцевым, что осталось сделать. А осталось завершить укладку новых путей от развязки улиц Краснозаводской и Металлургов до старого заводоуправления на улице 9 Мая со строительством нового разворотного кольца (на этом этапе пока уложены лишь два километра рельсошпальной решётки из семи) и построить с нуля ветку по новым микрорайонам — от Меркулова вдоль Катукова до перекрёстка улиц Стаханова и Свиридова.Кстати, стала возможна бесплатная пересадка с трамвая на электробус и наоборот на остановках «Кольцо 9-го микрорайона» и «улица Катукова», через которые поехал с «Елецкого» новый электробусный маршрут № 4. Бесплатная пересадка возможна в течение часа при оплате транспортной картой (при пересадке её нужно приложить к валидатору). Транспортники уже работают над тем, чтобы такая пересадка стала возможной и при оплате банковскими картами.— Мы начали прорабатывать возможность внедрения абонементов и пересадочных тарифов, чтобы они распространялись на перевозчиков разных форм собственности и при посадке, например, в трамвай с карты пассажира списывалась бы неполная стоимость по тарифу разовой поездки, — сообщил губернатору о будущих новых правилах для пассажиров мэр Липецка.Михаил Щербаков рассказал о планах внедрить в Липецке опыт борьбы с вандалами, подсмотренный в одном из городов, где на панели остановок наклеена прозрачная плёнка со статьями уголовного и административного кодексов об ответственности за порчу муниципального имущества. «И остановки там чистые».… 10-километровая ветка бывшего маршрута № 1 находилась на реконструкции с 1 июля 2024 года. По ней пошли трамваи маршрутов № 1к и № 2, продлённых от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. Теперь на трамваях можно доехать до площади Победы от остановки «Памятник Танкистам» и из Тракторного. Впрочем, концессионер — компания «Мовиста Регионы» — уйдёт с новой ветки лишь к концу октября. Компания должна завершить благоустройство остановок и перегонов между ними, демонтировать старые опоры контактной сети.Читатели GOROD48 обрадовались новому маршруту, но в комментариях к этой новости оставили замечания к местам проезда трамваев через дороги: уж очень на скорую руку они сделаны. На перекрёстке улиц Терешковой и 8 Марта, например, водители вынуждены буквально останавливаться на трамвайных путях, настолько коряво сделан переезд.А ещё. В прибалтийском регионе — уже 140 километров велосети, в Липецке — всего 10. В перспективе такая сеть должна связать между собой весь город, дотянувшись до новостроек юго-западного района, в котором живёт треть липчан, а также до городских окраин. Пока же цельной сети велодорожек нет даже в центре города. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии заявил депутатам: «Мы планируем до 2035 года в рамках федеральных программ довести велодорожки до идеала».Первый вице-спикер горсовета Борис Пономарёв обратил внимание на то, что велосипедисты и самокатчики часто двигаются по крайней правой полосе дорог, чем ставят под угрозу свои жизнь и здоровье. «На моноколесе едут даже по Плехановскому спуску!» Он рекомендовал мэрии при организации дорожного движения подумать о том, «куда можно вписать изолированную полосу для велосипедистов и самокатов». И тоже обратил внимание на иногородний опыт в этом отношении — московский.— Лучше бы с Питера пример взяли по пешеходным переходам — там они приподняты над проезжей частью, чтобы по воде не ходить. А у нас обязательно организуют гигантскую лужу в таких местах, — написал— До 2035 года уже велосипедов не будет, будут на дронах летать! — прованговалТем временем до суда дошло. Пенсионерке, которой уже 71 год, грозит приговор за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей: сбитая женщина получила перелом костей черепа и ушиб мозга.Изюминкой нового городского сквера на улице Фрунзе, 8, станут чугунные часы с гербами города разных эпох, установленные за счёт средств меценатов. Открытие нового символа Липецка. Однако не сказать, что меценаты сильно опоздали, ведь сам сквер оказался в числе трёх просроченных объектов благоустройства этого года.Компания «СК Липецк» должна была построить сквер за 11 835 000 рублей ещё 1 августа, но закончила работу только на этой неделе. Этот же подрядчик не успел к 1 сентября сдать лестницу, по которой из Каменного лога можно подняться к дому на улице Вермишева, 22а (за неё мэрия заплатит более 5,8 млн рублей). Завершены с опозданием на полтора месяца работы второго этапа благоустройства зоны отдыха «Крепость» на улице Водопьянова: на месте снесённого кирпичного городка в прошлом году появилась асфальтированная площадка, 10 светильников, лавочки и урны. Работы стоили 6,5 млн рублей, а в сентябре этого года — некая конструкция из металла, дерева и пластика, обошедшаяся бюджету в 21,3 миллиона. Новое игровое оборудование, предварительно оцененное в 20 миллионов, тут установят только в следующем году.Пока же. Новую площадку управление строительства передало на баланс городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства. И теперь департамент не знает, что с этим приобретением делать. Дело в том, что таких объектов благоустройства год от года в Липецке становится всё больше, но денег на их содержание у департамента — всё меньше. Как и на все прочие работы по обеспечению уборки города. Поэтому в мэрии не против навязать содержание той же «Крепости» жителям расположенных рядом домов. Но, кажется, те откажутся от столь щедрого предложения, так как именно денежный вопрос заставил их ранее требовать от мэрии сноса кирпичной Крепости.На этой неделе. На строительство современного спортивного городка под открытым небом потрачено более 250 миллионов рублей, а вот на замену сгнивших досок денег у мэрии не нашлось. Как и на навесы над спортивными аренами, без которых летом спортсменам негде укрыться от зноя. По этой причине заниматься спортом на острове днём могут только самые закалённые, а всем остальным приходится пользоваться спортивной инфраструктурой в утренние и вечерние часы. Да и в соседнем «Петропарке» неплохо бы сделать укрытия от солнца для отдыхающих. Но денег на навесы в бюджете нет.А ещё на этой неделе— 46-летняя Екатерина Банникова, ранее работавшая в Сбере, в региональном министерстве внутренней политики и в учреждении с непроизносимым названием: ГКУОТ «МИАЦ и ЦГЗ в сфере здравоохранения». На прежних местах работы Банникову назвали знающим и требовательным руководителем, умеющим достигать в срок нужных результатов.. Всё это время они получают отписки от «РИР Энерго» с одним и тем же текстом: «просим извинения за доставленные неудобства».В «РИР Энерго» в своё оправдание нам сообщили, что все коммуникации на улице Папина находятся в плачевном состоянии. Им — по 50 лет. Каждый этап гидравлических испытаний приводит к новым авариям. Металл сгнил так, что очень сложно прихватить сваркой новые трубы к старым. «Мы временно отвлекли силы нашего подрядчика на устранение порывов на теплосетях 500 и 700 миллиметров, которые произошли после запуска в работу Северо-Западной котельной после завершения второго этапа гидравлических испытаний. Как только эти аварийные работы будут завершены, рабочие вернутся на улицу Папина».Также выяснилось, что 70 управляющих компаний в Липецкеиз-за того, что до сих пор не промыли общедомовые системы отопления.В ночь на вторникв 15 микрорайоне. А в четверг депутаты выясняли, почему в Липецке вовремя не сносят такие деревья, которые давно уже было нужно спилить, и почему в городе сносят куда больше деревьев, чем высаживают? В ходе обсуждения депутаты сформулировали два предложения. Одно из них — сократить время сноса аварийного дерева до трёх месяцев с момента составления акта (сейчас на это управляющим компаниям даётся год). Другое —с указанием, где можно сажать деревья.Кстати, этой осенью в Липецке появятся 480 новых деревьев.А ещё. Часть таких животных биркованы и, по мнению предпринимателя Дмитрия Фомина, нанятого на отлов животных без владельцев, для людей безопасны. А вот и статистика: в прошлом году в Липецке отловлены 1 107 животных, на что из бюджета потратили 17,3 млн рублей. В этом году отловлено и помещено в приют 453 животных, что обошлось городской казне в 8,5 млн рублей. В сентябре заключён новый контракт на отлов собак на 3 млн рублей. Полный пакет услуг в отношении одной собаки обойдётся бюджету Липецка в 20 248 рублей за три недели содержания собаки (основную часть расходов составляет питание — в сутки псу полагается рацион из расчёта 347 рублей 33 копейки).. Компания два дня выпивала на базе отдыха. Когда один из молодых мужчин уснул на улице, друзья почему-то решили, что он замёрз, и положили его поближе к печке.