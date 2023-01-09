Общество
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Трое сбитых пешеходов, двое изрезанных мужчин, угоревшие в сауне, драки в «маршрутках»…
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В мэрии Липецка обсудили итоги новогодних праздников.
Сегодня мэрия обсуждала, как город пережил новогодние праздники. По словам первого вице-мэра Вадима Негробова, обошлось без серьезных аварий на сетях, которые могли бы случиться с учетом 20-градусных морозов, накрывших Липецк 6 января.
– Мы загодя обратились к энергетикам с просьбой подготовится к приходу морозов. Провели оперативное совещание с участием главы города и представителей «Квадры». Попросили энергетиков занять проактивную позицию, действовать на упреждение. «Квадра» с нами согласилась, отработала неплохо с учетом аномально низкой температуры атмосферного воздуха, – сказал Вадим Негробов.
На неделе от 2 января во все агрегаторы обращений липчане оставили 254 жалобы на отопление - на 60 меньше, чем на последней неделе декабря.
Первый вице-мэр детально разобрал сюжет с холодными батареями, появившемся в соцсетях и СМИ. Например, в нескольких квартирах дома №35 по улице Циолковского температура упала до 15 градусов. В УК, которая обслуживает этот дом, по словам заместителя председателя департамента ЖКХ Александра Целыковского, за все новогодние праздники не было ни одной жалобы на холод в квартирах от жильцов этой четырехподъездной девятиэтажки.
– В управляющей компании говорят, что этот дом – тупиковый, крайний на ветке сети от котельной «Привокзальная». Понимая, что там могут быть проблемы, перед новогодними праздниками управляющая компания приняла ряд мер, которые должны были купировать проблему. Но для УК стало откровением, что в некоторых квартирах упала температура воздуха, – объяснил чиновник.
А в микрорайоне «Университетский» случился анекдот. Жительница одной из квартир дома №2 по улице Белянского 8 января обратилась с жалобой к губернатору на холодные батареи. Проверка обращения не выявила проблем с отоплением дома, но в квартиру женщины ни представители «Квадры», ни управляющей компании так и не попали. Оказалось, что она проводит новогодние выходные за городом, а жалобу написала, как говорится, от балды, увидев какой-то тревожный сюжет с отоплением по телевидению.
Вадим Негробов раскритиковал департамент ЖКХ и компанию «РВК-Липецк» за волокиту с устранением утечки холодной воды на улице Мичурина. Вода затопила дорогу и замерзла, превратив часть улицы в каток. Да, ООО «РВК-Липецк» вчера устранило порыв, но жители улицы долгое время провели без подвоза воды, а лед с дороги пришлось скалывать муниципальной коммунальной организации.
По линии департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии длинные новогодние выходные прошли без экстренных ситуаций. Форс-мажором можно считать разве что работу по 41 жалобе горожан, в основном, жителей частного сектора, на подтопления в начале недели, отметившейся рекордно высокими температурами. Последний снег растаял, вода не впиталась в промерзшую землю и результат не заставил себя долго ждать. А уже 5 января город накрыл мощный снегопад.
– Обращения горожан по уборке снега были, но носили локальный характер. На качество уборки улиц и внутриквартальных проездов было 19 жалоб и две – по частному сектору. В четверг МБУ вывело на уборку дорог и улиц 92 единицы техники, в пятницу – 88 единиц. В четверг-пятницу на дороги и тротуары внесено около тысячи кубометров противогололедных материалов, – сообщил руководитель департамента Николай Дергунов.
4 и 5 января городское управление благоустройства проводило ямочный ремонт на магистральных улиц и мостов. Но 6 января ударили сильные морозы, и такой ремонт литой асфальтобетонной смесью пришлось прекратить.
– Синоптики обещают потепление к концу недели, а в понедельник – уже плюсовую температуру. Такие переходы через ноль активно разрушают старые дороги. Но у нас уже есть планы ямочного ремонта на следующую неделю.
Если к дорожникам у первого вице-мэра не было претензий, то они были к департаменту транспорта, несмотря на то, что его председатель Евгений Чекрыжов и сообщил, что МУП «Липецкпассажиртранс» вывел на маршруты в новогодние выходные 98% автобусов, а МУП «Городской электротранспорт» – 99% трамваев. С проблемами прошли неделю частные перевозчики, сорвавшие в целом 14% заявленных контрактами рейсов. 26 жалоб горожан, которым стучать ногой о ногу на пустых остановках в морозы было не очень-то интересно, были связаны с длительным ожиданием автобусов.
– Транспорт работал по режиму выходного дня. С сокращенным выпуском машин, – сказал Евгений Чекрыжов, обязавшись в следующий раз более активно, чем это было в конце прошлого года, информировать горожан о смене расписаний.
На прошлой неделе обошлось без ДТП с участием автобусов и трамваев. Но случились инциденты с водителями и пассажирами. Так, подрались водители 435-го и 346 маршрутов (арендаторы маршрутов лишили их премий), водитель 345-й «маршрутки» схлестнулся с пассажиром, стоявшим на конечной остановке (в конфликте разбирается полиция), в поселке Заречье два пьяных пассажира в ходе драки разбили стекло автобуса...
В Липецке в этот раз не проводили никаких новогодних гуляний. Поэтому самыми массовыми мероприятиями стали рождественские церковные службы, на которые пришли 8 тысяч человек.
Заместитель начальника городского управления по делам ГО и ЧС Юрий Рыбкин сообщил, что на прошлой неделе два липчанина получили ножевые ранения в ходе застолий. В шести ДТП травмы получили девять человек. Три человека попали под колеса автомобилей (двух из них, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, машины сбили на пешеходных переходах). Вчера в Липецке произошли пять пожаров, и на одном пепелище на улице Огородной пожарные нашли мертвого мужчину. На улице Торговой двое отдыхавших в сауне угорели и получили ожоги I и II степени.
– Мы загодя обратились к энергетикам с просьбой подготовится к приходу морозов. Провели оперативное совещание с участием главы города и представителей «Квадры». Попросили энергетиков занять проактивную позицию, действовать на упреждение. «Квадра» с нами согласилась, отработала неплохо с учетом аномально низкой температуры атмосферного воздуха, – сказал Вадим Негробов.
На неделе от 2 января во все агрегаторы обращений липчане оставили 254 жалобы на отопление - на 60 меньше, чем на последней неделе декабря.
Первый вице-мэр детально разобрал сюжет с холодными батареями, появившемся в соцсетях и СМИ. Например, в нескольких квартирах дома №35 по улице Циолковского температура упала до 15 градусов. В УК, которая обслуживает этот дом, по словам заместителя председателя департамента ЖКХ Александра Целыковского, за все новогодние праздники не было ни одной жалобы на холод в квартирах от жильцов этой четырехподъездной девятиэтажки.
– В управляющей компании говорят, что этот дом – тупиковый, крайний на ветке сети от котельной «Привокзальная». Понимая, что там могут быть проблемы, перед новогодними праздниками управляющая компания приняла ряд мер, которые должны были купировать проблему. Но для УК стало откровением, что в некоторых квартирах упала температура воздуха, – объяснил чиновник.
А в микрорайоне «Университетский» случился анекдот. Жительница одной из квартир дома №2 по улице Белянского 8 января обратилась с жалобой к губернатору на холодные батареи. Проверка обращения не выявила проблем с отоплением дома, но в квартиру женщины ни представители «Квадры», ни управляющей компании так и не попали. Оказалось, что она проводит новогодние выходные за городом, а жалобу написала, как говорится, от балды, увидев какой-то тревожный сюжет с отоплением по телевидению.
Вадим Негробов раскритиковал департамент ЖКХ и компанию «РВК-Липецк» за волокиту с устранением утечки холодной воды на улице Мичурина. Вода затопила дорогу и замерзла, превратив часть улицы в каток. Да, ООО «РВК-Липецк» вчера устранило порыв, но жители улицы долгое время провели без подвоза воды, а лед с дороги пришлось скалывать муниципальной коммунальной организации.
По линии департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии длинные новогодние выходные прошли без экстренных ситуаций. Форс-мажором можно считать разве что работу по 41 жалобе горожан, в основном, жителей частного сектора, на подтопления в начале недели, отметившейся рекордно высокими температурами. Последний снег растаял, вода не впиталась в промерзшую землю и результат не заставил себя долго ждать. А уже 5 января город накрыл мощный снегопад.
– Обращения горожан по уборке снега были, но носили локальный характер. На качество уборки улиц и внутриквартальных проездов было 19 жалоб и две – по частному сектору. В четверг МБУ вывело на уборку дорог и улиц 92 единицы техники, в пятницу – 88 единиц. В четверг-пятницу на дороги и тротуары внесено около тысячи кубометров противогололедных материалов, – сообщил руководитель департамента Николай Дергунов.
4 и 5 января городское управление благоустройства проводило ямочный ремонт на магистральных улиц и мостов. Но 6 января ударили сильные морозы, и такой ремонт литой асфальтобетонной смесью пришлось прекратить.
– Синоптики обещают потепление к концу недели, а в понедельник – уже плюсовую температуру. Такие переходы через ноль активно разрушают старые дороги. Но у нас уже есть планы ямочного ремонта на следующую неделю.
Если к дорожникам у первого вице-мэра не было претензий, то они были к департаменту транспорта, несмотря на то, что его председатель Евгений Чекрыжов и сообщил, что МУП «Липецкпассажиртранс» вывел на маршруты в новогодние выходные 98% автобусов, а МУП «Городской электротранспорт» – 99% трамваев. С проблемами прошли неделю частные перевозчики, сорвавшие в целом 14% заявленных контрактами рейсов. 26 жалоб горожан, которым стучать ногой о ногу на пустых остановках в морозы было не очень-то интересно, были связаны с длительным ожиданием автобусов.
– Транспорт работал по режиму выходного дня. С сокращенным выпуском машин, – сказал Евгений Чекрыжов, обязавшись в следующий раз более активно, чем это было в конце прошлого года, информировать горожан о смене расписаний.
На прошлой неделе обошлось без ДТП с участием автобусов и трамваев. Но случились инциденты с водителями и пассажирами. Так, подрались водители 435-го и 346 маршрутов (арендаторы маршрутов лишили их премий), водитель 345-й «маршрутки» схлестнулся с пассажиром, стоявшим на конечной остановке (в конфликте разбирается полиция), в поселке Заречье два пьяных пассажира в ходе драки разбили стекло автобуса...
В Липецке в этот раз не проводили никаких новогодних гуляний. Поэтому самыми массовыми мероприятиями стали рождественские церковные службы, на которые пришли 8 тысяч человек.
Заместитель начальника городского управления по делам ГО и ЧС Юрий Рыбкин сообщил, что на прошлой неделе два липчанина получили ножевые ранения в ходе застолий. В шести ДТП травмы получили девять человек. Три человека попали под колеса автомобилей (двух из них, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, машины сбили на пешеходных переходах). Вчера в Липецке произошли пять пожаров, и на одном пепелище на улице Огородной пожарные нашли мертвого мужчину. На улице Торговой двое отдыхавших в сауне угорели и получили ожоги I и II степени.
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Ежик