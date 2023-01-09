Антициклон продолжает удерживать морозную погоду

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона из Скандинавии – погода сохранится аномально холодной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-17 градусов мороза, что на 6-10 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -17 до -22 градусов, днем – от -12 до -17 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от -18 до -20 градусов, днем – от 14 до 16 градусов мороза.



День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов мороза.



