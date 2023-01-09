сегодня, 17:20
Антициклон продолжает удерживать морозную погоду
В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона из Скандинавии – погода сохранится аномально холодной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-17 градусов мороза, что на 6-10 градусов ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от -18 до -20 градусов, днем – от 14 до 16 градусов мороза.
День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов мороза.
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