Погода в Липецке

сегодня, 17:20

Антициклон продолжает удерживать морозную погоду

7 619
#мороз
1
Антициклон продолжает удерживать морозную погоду

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона из Скандинавии – погода сохранится аномально холодной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-17 градусов мороза, что на 6-10 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -17 до -22 градусов, днем – от -12 до -17 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от -18 до -20 градусов, днем – от 14 до 16 градусов мороза.

День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов мороза. 

7 619
#мороз
1

Комментарии (7)

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Однако

19 минут назад
Ярославль - 40...
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Оксана

27 минут назад
сегодня утром в липецких новостях передали +4...смешно...передают прогноз погоды хоть -бы думали...или сбудется -не сбудется-завтра все забудется...???
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КвадраБот Максим

35 минут назад
Европа и в - 3 замерзает. Это же Европа.
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Однако

41 минуту назад
Посёлок Оймякон, это в Якутии - 59...
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112

53 минуты назад
В бермудском треугольнике проспект победы пл Авиаторов 19 микр космонавтов и московская снег идет весь день на ЛТЗ Сырском Соколе и НЛМК не снежинки
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Koммунист

55 минут назад
КвадраБот Максим, вам надо в Европу. Она по телевизору говорят замерзает
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КвадраБот Максим

59 минут назад
Лучше бы до минус -50 , да и снега под два метра хочу !!
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