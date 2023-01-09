Здоровье

52 минуты назад

Липчанин находится в тяжёлом состоянии после отравления в Грязях стеклоочистителем

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#отравление
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Липчанин находится в тяжёлом состоянии после отравления в Грязях стеклоочистителем

А в Липецке восемь человек спасли от отравления критической дозой алкоголя.

В Липецке за новогодние праздники спасли восемь пациентов от отравления критической дозой алкоголя. Об этом GOROD48 рассказала заведующая отделением острых отравлений БСМП №1 Ольга Кривошеева. Концентрация алкоголя в крови липчан превышала 6 промилле при летальной дозе спиртного в 5 промилле. К счастью, всех удалось спасти. При этом к отравлению привело именно количество, а не качество выпитого.

За праздники три человека поступили в токсикологию в тяжёлом состоянии с психозом после немедицинского применения психотропного препарата «Баклосан». У пациентов развилась белая горячка.

Несколько человек отравились метадоном. Три человека попали в больницу после того, как по ошибке выпили так называемые «прижигающие жидкости»: нашатырный спирт и уксус.

А 30-летний липчанин приехал на выходные к родителям в Грязях и выпил стеклоочистителя: не по ошибке, а с целью получения алкогольного опьянения от незамерзайки. Молодой мужчина в критическом состоянии находится на лечении в ЦРБ, липецкие медики также пытаются ему помочь.
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#отравление
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Комментарии (2)

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парторг

9 минут назад
Koммунист, Кто что хочет,то и пьет,демократия же.
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Koммунист

25 минут назад
Говорил же я товарищу Мейсону, пей отечественную бояру, а он все нахваливал забугорный стекломой. Вот и результат
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