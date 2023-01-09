Здоровье

42 минуты назад

37-летний липчанин обморозил руки

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#обморожение
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37-летний липчанин обморозил руки

В ожоговый центр поступил ещё один пациент с обморожениями.

Накануне вечером 37-летний липчанин попал в больницу с обморожениями рук. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина в сильный мороз (а вчера вечером температура в Липецке опускалась до -18 градусов) гулял в рабочих хлопчатобумажных перчатках: он посчитал, что для сохранения тепла и их вполне достаточно. К счастью, липчанин вовремя обратился за медицинской помощью.

В связи с наступившими сильными морозами врачи просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться в Областной ожоговый центр горбольницы №3 «Свободный сокол». Только вчера с обморожениями туда попали три человека.

Основные советы: не заниматься самолечением народными методами, не согревать обмороженные участки горячей водой и на батарее, не растирать их снегом. Обмороженный участок нужно, наоборот, изолировать от внешнего тепла (например, если речь идёт о ногах, надеть шерстяные носки).

Врачи советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.

Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.

Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.

А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.


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#обморожение
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Комментарии (2)

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Ванька Грозный

18 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Это

27 минут назад
Уже членовредительство.
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