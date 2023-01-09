Здоровье
42 минуты назад
37-летний липчанин обморозил руки
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В ожоговый центр поступил ещё один пациент с обморожениями.
Накануне вечером 37-летний липчанин попал в больницу с обморожениями рук. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина в сильный мороз (а вчера вечером температура в Липецке опускалась до -18 градусов) гулял в рабочих хлопчатобумажных перчатках: он посчитал, что для сохранения тепла и их вполне достаточно. К счастью, липчанин вовремя обратился за медицинской помощью.
В связи с наступившими сильными морозами врачи просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться в Областной ожоговый центр горбольницы №3 «Свободный сокол». Только вчера с обморожениями туда попали три человека.
Основные советы: не заниматься самолечением народными методами, не согревать обмороженные участки горячей водой и на батарее, не растирать их снегом. Обмороженный участок нужно, наоборот, изолировать от внешнего тепла (например, если речь идёт о ногах, надеть шерстяные носки).
Врачи советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.
Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.
Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.
Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.
А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.
В связи с наступившими сильными морозами врачи просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться в Областной ожоговый центр горбольницы №3 «Свободный сокол». Только вчера с обморожениями туда попали три человека.
Основные советы: не заниматься самолечением народными методами, не согревать обмороженные участки горячей водой и на батарее, не растирать их снегом. Обмороженный участок нужно, наоборот, изолировать от внешнего тепла (например, если речь идёт о ногах, надеть шерстяные носки).
Врачи советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.
Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.
Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.
Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.
А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.
2 597
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26.12.2022 15:43Здоровье
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