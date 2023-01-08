Мужчину изрезали ножом во время рождественского застолья

В 3-й городской больнице Липецка «Свободный сокол» борются за жизнь 49-летнего пациента.



Сегодня утром, по данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную по Липецку больницу «Свободный сокол» из дома №13 по переулку Рудный (район Сырского Рудника) был доставлен 49-летний мужчина со множеством колото-резаных ранений головы, шеи, груди и рук.



- Врачи сообщили, что, по словам пациента, между ним и соседом во время застолья возник конфликт, после чего сосед схватился за нож. Отделом полиции №2 УМВД РФ по Липецку начата доследственная проверка этого сообщения, - рассказали GOROD48 в полиции.



