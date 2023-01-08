Двое мужчин получили обморожения пьяными, один из них уснул у подъезда

Кроме того, один человек погиб от переохлаждения: в больницу он поступил 31 декабря, а 1 января умер.

Рекомендации, как избежать неприятных последствий пребывания на морозе, и что делать при признаках обморожения дали врачи БСМП№1.Одежда и обувь не должны быть тесными - необходима воздушная прослойка между тканью и телом. Именно она поможет удержать тепло. Обувь всегда должна быть немного свободной и сухой. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков.Перед прогулкой рекомендуется поесть, это даст энергию. Не стоит гулять с мокрыми ногами - это увеличит испарение влаги, а значит и потерю тепла, которое организму при низких температурах крайне необходимо.

При переохлаждении на первых этапах организм максимально адаптируется к условиям снижения температуры, тело старается выработать максимальное количество тепла.



Когда человек пребывает в состоянии переохлаждения длительное время, резервные силы организма могут истощиться, будет развиваться обморожение.



Если вы почувствовали, что ваши руки или ноги начали замерзать, начните их разминать, это поможет улучшить кровоток и быстрее согреться.



Если обморожение произошло, ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

При подозрении на обморожение обращайтесь за медицинской помощью, это позволит снизить тяжесть последствий.

