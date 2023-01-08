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36 минут назад

Двое мужчин получили обморожения пьяными, один из них уснул у подъезда

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#обморожения
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Двое мужчин получили обморожения пьяными, один из них уснул у подъезда

За праздники один человек умер от переохлаждения.

6 января в ожоговый центр поступил липчанин, которого нашли лежащим возле подъезда на улице Студеновской. Мужчина заснул пьяным и получил сильные обморожения и переохлаждение. Об этом GOROD48 рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов. 

Еще одним пациентом ожогового центра стал 26-летний мужчина: сначала поступил в наркологию с белой горячкой, но затем у него обнаружили обморожения. Теперь молодому мужчине ампутируют пальцы на ногах. 

51-летний слесарь получил обморожения на производстве - он чинил на морозе автобус. 

Кроме того, один человек погиб от переохлаждения: в больницу он поступил 31 декабря, а 1 января умер. 

Рекомендации, как избежать неприятных последствий пребывания на морозе, и что делать при признаках обморожения дали врачи БСМП№1.

Одежда и обувь не должны быть тесными - необходима воздушная прослойка между тканью и телом. Именно она поможет удержать тепло. Обувь всегда должна быть немного свободной и сухой. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков.

Перед прогулкой рекомендуется поесть, это даст энергию. Не стоит гулять с мокрыми ногами - это увеличит испарение влаги, а значит и потерю тепла, которое организму при низких температурах крайне необходимо.

При переохлаждении на первых этапах организм максимально адаптируется к условиям снижения температуры, тело старается выработать максимальное количество тепла. 

Когда человек пребывает в состоянии переохлаждения длительное время, резервные силы организма могут истощиться, будет развиваться обморожение. 

Если вы почувствовали, что ваши руки или ноги начали замерзать, начните их разминать, это поможет улучшить кровоток и быстрее согреться. 

Если обморожение произошло, ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

При подозрении на обморожение обращайтесь за медицинской помощью, это позволит снизить тяжесть последствий.


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#обморожения
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