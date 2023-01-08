36 минут назад
Двое мужчин получили обморожения пьяными, один из них уснул у подъезда
За праздники один человек умер от переохлаждения.
Еще одним пациентом ожогового центра стал 26-летний мужчина: сначала поступил в наркологию с белой горячкой, но затем у него обнаружили обморожения. Теперь молодому мужчине ампутируют пальцы на ногах.
Рекомендации, как избежать неприятных последствий пребывания на морозе, и что делать при признаках обморожения дали врачи БСМП№1.
Одежда и обувь не должны быть тесными - необходима воздушная прослойка между тканью и телом. Именно она поможет удержать тепло. Обувь всегда должна быть немного свободной и сухой. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков.
Перед прогулкой рекомендуется поесть, это даст энергию. Не стоит гулять с мокрыми ногами - это увеличит испарение влаги, а значит и потерю тепла, которое организму при низких температурах крайне необходимо.
При переохлаждении на первых этапах организм максимально адаптируется к условиям снижения температуры, тело старается выработать максимальное количество тепла.
Когда человек пребывает в состоянии переохлаждения длительное время, резервные силы организма могут истощиться, будет развиваться обморожение.
Если вы почувствовали, что ваши руки или ноги начали замерзать, начните их разминать, это поможет улучшить кровоток и быстрее согреться.
Если обморожение произошло, ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.
При подозрении на обморожение обращайтесь за медицинской помощью, это позволит снизить тяжесть последствий.
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