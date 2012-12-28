Стартовал третий день выборов в Липецкой области

За соблюдением демократических ценностей следят наблюдатели из других государств.

В 8:00 открылись все 809 избирательных участка на территории Липецкой области, проголосовать можно до 20:00.По итогам вчерашнего дня явка избирателей в регионе составила 38,80%, при этом в первый день выборов в пятницу, 18 сентября, проголосовали 24,47%.Жители выбирают депутатов Государственной Думы 9-го созыва, на которых по двум одномандатным округам в регионе идет 20 кандидатов. Параллельно будут выбирать депутатов 8-го созыва Липецкого областного Совета. На 36 мандатов претендуют более 330 кандидатов.Липецкий Избирком сообщает, что на выборах в регионе работают наблюдатели, в том числе из других государств – Аргентины, Гондураса, Словении, Словакии, Уругвая, Эквадора и Турции.