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Общество
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44 минуты назад
Стартовал третий день выборов в Липецкой области
За соблюдением демократических ценностей следят наблюдатели из других государств.
По итогам вчерашнего дня явка избирателей в регионе составила 38,80%, при этом в первый день выборов в пятницу, 18 сентября, проголосовали 24,47%.
Жители выбирают депутатов Государственной Думы 9-го созыва, на которых по двум одномандатным округам в регионе идет 20 кандидатов. Параллельно будут выбирать депутатов 8-го созыва Липецкого областного Совета. На 36 мандатов претендуют более 330 кандидатов.
Липецкий Избирком сообщает, что на выборах в регионе работают наблюдатели, в том числе из других государств – Аргентины, Гондураса, Словении, Словакии, Уругвая, Эквадора и Турции.
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