Происшествия
57 минут назад
У пострадавших в частной бане в липецкой девятиэтажке мужчин — сильные ожоги
У одного мужчины — ожоги 32% тела, у другого — 17%.
Напомним, 8 января около 22:30 загорелась частная баня, расположенная в подвальном помещении многоквартирного девятиэтажного дома №2 по улице Торговой. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, огнём была уничтожена внутренняя отделка бани на площади два квадратных метра, пострадали два человека. Также из дома пожарные эвакуировали 30 человек.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, из бани на улице Торговой в ожоговый центр госпитализировали 29-летнего и 28-летнего мужчин с тяжёлыми ожогами.
Всего, по словам самих пострадавших, в бане в момент пожара были пять человек, трое из них пострадали, но один - не сильно и обращаться за медицинской помощью не стал.
А вот двое его товарищей — в тяжёлом состоянии. У одного мужчины — ожоги 32% тела, у другого — 17%.
Ожоги мужчины получили, пытаясь самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, из бани на улице Торговой в ожоговый центр госпитализировали 29-летнего и 28-летнего мужчин с тяжёлыми ожогами.
Всего, по словам самих пострадавших, в бане в момент пожара были пять человек, трое из них пострадали, но один - не сильно и обращаться за медицинской помощью не стал.
А вот двое его товарищей — в тяжёлом состоянии. У одного мужчины — ожоги 32% тела, у другого — 17%.
Ожоги мужчины получили, пытаясь самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных.
Петр
Они
Ирина
гостья
Оксана