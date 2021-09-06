Происшествия
47 минут назад
За три дня на дорогах области погибли восемь человек
За трое суток на дорогах области восемь человек погибли, 11 - пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 сентября в Липецке на улице Меркулова автобус «МАЗ» сбил вне зоны пешеходного перехода на 63-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в ЛОКБ и после оказания помощи отпустили.
В Чаплыгине на улице Московской 18-летний мотоциклист сбил 13-летнюю девочку. В аварии пострадали и мотоциклист и девочка, оба доставлялись в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.
4 сентября в поселке Ильича Добринского района, столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-21150». 26-летний водитель мотоцикла погиб, его 25-летняя пассажирка госпитализирована.
В Ельце на улице 9 Декабря 54-летний водитель, управляя грузовиком «КамАЗ» на пешеходном переходе сбил насмерть 62-летнего мужчину.
В Тербунском районе на дороге Тербуны - Борки - Покровское 27-летний водитель, управляя автомобилем «Шероле - Круз», сбил 19-летнюю девушку. От полученных травм она умерла на месте аварии.
5 сентября в Липецке на дороге Орел-Тамбов 27-летний водитель «Лады Приора» сбил насмерть 65-летнего велосипедиста.
В Грязях на улице Советской автомобиль «Опель Астра» врезался в припаркованный «ГАЗ – 330210». В ДТП пострадали водитель «Опеля» и его 29-летняя пассажирка.
В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков столкнулись автомобили «Мерседес», которым управлял 27-летний водитель, и «Киа» под управлением 32-летнего водителя.
В столкновении погибли оба водителя, а также 20-летняя и 40-летняя пассажирки «Киа».
- Водитель автомобиля «Мерседес» двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщили в ГИБДД.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5793 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 38 водителей.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 5000 случаев превышения скорости.
В Чаплыгине на улице Московской 18-летний мотоциклист сбил 13-летнюю девочку. В аварии пострадали и мотоциклист и девочка, оба доставлялись в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.
4 сентября в поселке Ильича Добринского района, столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-21150». 26-летний водитель мотоцикла погиб, его 25-летняя пассажирка госпитализирована.
В Ельце на улице 9 Декабря 54-летний водитель, управляя грузовиком «КамАЗ» на пешеходном переходе сбил насмерть 62-летнего мужчину.
В Тербунском районе на дороге Тербуны - Борки - Покровское 27-летний водитель, управляя автомобилем «Шероле - Круз», сбил 19-летнюю девушку. От полученных травм она умерла на месте аварии.
5 сентября в Липецке на дороге Орел-Тамбов 27-летний водитель «Лады Приора» сбил насмерть 65-летнего велосипедиста.
В Грязях на улице Советской автомобиль «Опель Астра» врезался в припаркованный «ГАЗ – 330210». В ДТП пострадали водитель «Опеля» и его 29-летняя пассажирка.
В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков столкнулись автомобили «Мерседес», которым управлял 27-летний водитель, и «Киа» под управлением 32-летнего водителя.
В столкновении погибли оба водителя, а также 20-летняя и 40-летняя пассажирки «Киа».
- Водитель автомобиля «Мерседес» двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщили в ГИБДД.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5793 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 38 водителей.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 5000 случаев превышения скорости.
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