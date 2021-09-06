Происшествия

47 минут назад

За три дня на дорогах области погибли восемь человек

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#авария #ДТП
За три дня на дорогах области погибли восемь человек

За трое суток на дорогах области восемь человек погибли, 11 - пострадали.  

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 сентября в Липецке на улице Меркулова автобус «МАЗ» сбил вне зоны пешеходного перехода на 63-летнюю  женщину. Пострадавшую доставили в ЛОКБ и после оказания помощи отпустили.

В Чаплыгине на улице Московской 18-летний мотоциклист сбил 13-летнюю девочку. В аварии пострадали и мотоциклист и девочка, оба доставлялись в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущены.

4 сентября в поселке Ильича Добринского района, столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-21150». 26-летний водитель мотоцикла погиб, его 25-летняя пассажирка госпитализирована.

В Ельце на улице 9 Декабря 54-летний водитель, управляя грузовиком «КамАЗ» на пешеходном переходе сбил насмерть  62-летнего мужчину. 

В Тербунском районе на дороге Тербуны - Борки - Покровское 27-летний водитель, управляя автомобилем «Шероле - Круз»,  сбил 19-летнюю девушку. От полученных травм она умерла на месте аварии.

5 сентября в Липецке на дороге Орел-Тамбов 27-летний водитель «Лады Приора» сбил насмерть 65-летнего  велосипедиста. 

В Грязях на улице Советской автомобиль «Опель Астра» врезался в припаркованный «ГАЗ – 330210». В ДТП пострадали водитель «Опеля» и его 29-летняя пассажирка.

В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков столкнулись автомобили «Мерседес», которым управлял 27-летний водитель, и «Киа» под управлением 32-летнего водителя.

В столкновении погибли оба водителя, а также 20-летняя и 40-летняя пассажирки «Киа».

- Водитель автомобиля «Мерседес» двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, - сообщили в ГИБДД. 

За  трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5793 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 38 водителей. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 5000 случаев превышения скорости.
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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?!

3 минуты назад
Не от ковидлы 19 случаем?
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Ком Ментарий

4 минуты назад
Чиновники разных калибров и мастей вместе с депутатами якобы озабочены снижением численности населения. Численность – это итоговая функция двух факторов: рождаемость и смертность (если не учитывать приток или отток эмигрантов). С рождаемостью вроде всё понятно: материнский капитал, разные-всякие льготы, строительство яслей и детсадов и т.п. А вот со смертностью не так всё просто: оптимизация (развал) медицины, * экологии, качество продуктов питания. Ну и как отдельный фактор – смертность на дорогах (это не считая инвалидов после ДТП). Поэтому хотелось бы посмотреть в глаза этому «эффективному» руководителю, который совершил преступную глупость: дал команду на сокращение сотрудников ДПС, тем более учитывая то, что они практически находятся на самоокупаемости.
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