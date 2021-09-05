Происшествия

сегодня, 13:10

В Липецке насмерть сбили велосипедиста

8 2159
#ДТП
2
В Липецке насмерть сбили велосипедиста

Велосипедист погиб при пересечении трассы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в Липецке на 301-м километре трассы Орёл-Тамбов погиб 55-летний велосипедист. Его сбил автомобиль «Лада-Приора». 

Известно, что автомобиль «Лада-Приора» под управлением 27-летнего водителя двигался со стороны Тамбова по направлению к Орлу, а велосипедист в момент ДТП пересекал дорогу поперёк движения машины.
8 2159
#ДТП
2

Комментарии (8)

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Анна

21 минуту назад
Велосипедиста жалко, но так рисковать жизнью, вот и результат. Теперь только вечная память.
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Р

26 минут назад
товарищ Поддорожный, причём тут пол водителя. Вы видели как порой велосипедисты ездят? Как будто одни на трассе
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Водитель

32 минуты назад
товарищ Поддорожный, причём тут баба? Написано же, что пересекать дорогу начал поперёк. У меня тоже был такой случай. Дед на велосипеде ехал и когда я уже метрах в 20 был, то он решил на другую сторону переехать, чудом увёл автомобиль, чтоб не сбить дурака
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Эдуард Суровый

33 минуты назад
Далеко не первая и не последняя трагедия. Там постоянно пытаются пересечь дорогу либо пешеходы, либо велосипедисты. Соболезнования родным и близким погибшего.
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Даша

42 минуты назад
товарищ Поддорожный, Ошибся,это твой сородич гамодрил
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Ульян

44 минуты назад
На этой дороге на велосипеде могут ездить только самоубийцы.
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Ден

46 минут назад
Как всегда приора! Почему то водятлы на приорах думают что они на ракете
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товарищ Поддорожный

50 минут назад
Наверное , баба была за рулём... Только они так ездят , не видя никого и ничего перед собой...
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