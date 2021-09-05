В Липецке насмерть сбили велосипедиста

Велосипедист погиб при пересечении трассы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, сегодня в Липецке на 301-м километре трассы Орёл-Тамбов погиб 55-летний велосипедист. Его сбил автомобиль «Лада-Приора».



Известно, что автомобиль «Лада-Приора» под управлением 27-летнего водителя двигался со стороны Тамбова по направлению к Орлу, а велосипедист в момент ДТП пересекал дорогу поперёк движения машины.