Происшествия

сегодня, 18:50

На дороге Липецк-Данков произошло серьёзное ДТП

9 3552
#ДТП
5

Столкнулись две легковушки.

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Сегодня в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков недалеко от села Тёплое столкнулись две легковушки, одна из них после удара улетела в кювет. По словам очевидцев, от одной из машин осталась только груда металла. 

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На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, информация о происшествии уточняется. По информации ГИБДД, в ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на автодороге Липецк- Данков в районе села Теплое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: «Мерседеса» и «Киа».  

К извлечению людей из машин привлечено одно отделение спасателей.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

9 3552
#ДТП
5

Комментарии (10)

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Липчанин

6 минут назад
Фокс, был неоднократно свидетелем проезжает место серьезной аварии и через минуту какой нибудь недоделанный лезет на обгон в лоб через сплошную,этих дебилов лишать прав пожизненно,а у нас триста штрафов даже неоплаченных и норм,пока не убьёт,государству на это плевать,хотели бы,порядок навели,значит не нужны людишки раз по 30 тыс на дорогах их гибнет
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///

12 минут назад
Откуда столько идиотов расплодилось на дорогах?!Каждый день аварии
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Гость

12 минут назад
indezit, НАТО мы на фунт соплей не сдались,ресурсы и так Китай без войны * ,а территорию содержать дураков нет
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Горожанин

33 минуты назад
Этот на мерсе без номеров , ещё с данкова через сплошные и в лоб КАМАЗу летел , обгонял колону на скорости .
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indezit

37 минут назад
Нам НАТО не надо, сами себя передавим!
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Думаю

37 минут назад
Что все погибшие в киа, ну а мерс это мерс....Соболезную...
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Ну вот !

47 минут назад
10 умерли от ковида , Шестеро погибли на дороге!, Мощный Демографический рывок!
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Фокс

47 минут назад
смотрите! Внимательно смотрите! Это ваши машины! Это ваши трупы! Это ваше горе! Всё происходит в одну секунду, Вы не успеете даже осмыслить, как - уже! Куда вы все летите? Думаете, что это может быть с кем-то, только не с Вами? Плевать на Вас, но вы же попутно можете вместе с собой УБИТЬ ещё и других людей. ДЕТЕЙ!
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Ком Ментарий

49 минут назад
Некоторые (цензура) никак не поймут, что вождение автомобиля – это не компьютерная игрулька, где совершив ошибку можно начать игру снова. В натуре всё сложнее и требует неукоснительного соблюдения ПДД, да и пауза при перезагрузке может продлиться до 8 лет.
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