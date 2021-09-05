На дороге Липецк-Данков произошло серьёзное ДТП

Столкнулись две легковушки.









На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, информация о происшествии уточняется. По информации ГИБДД, в ДТП погибли четыре человека.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на автодороге Липецк- Данков в районе села Теплое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: «Мерседеса» и «Киа».



К извлечению людей из машин привлечено одно отделение спасателей.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, информация о происшествии уточняется. По информации ГИБДД, в ДТП погибли четыре человека.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на автодороге Липецк- Данков в районе села Теплое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: «Мерседеса» и «Киа».К извлечению людей из машин привлечено одно отделение спасателей.

Сегодня в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков недалеко от села Тёплое столкнулись две легковушки, одна из них после удара улетела в кювет. По словам очевидцев, от одной из машин осталась только груда металла.