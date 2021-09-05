Происшествия
сегодня, 18:50
На дороге Липецк-Данков произошло серьёзное ДТП
Столкнулись две легковушки.
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Сегодня в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков недалеко от села Тёплое столкнулись две легковушки, одна из них после удара улетела в кювет. По словам очевидцев, от одной из машин осталась только груда металла.
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, информация о происшествии уточняется. По информации ГИБДД, в ДТП погибли четыре человека.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на автодороге Липецк- Данков в районе села Теплое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: «Мерседеса» и «Киа».
К извлечению людей из машин привлечено одно отделение спасателей.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, информация о происшествии уточняется. По информации ГИБДД, в ДТП погибли четыре человека.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на автодороге Липецк- Данков в районе села Теплое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: «Мерседеса» и «Киа».
К извлечению людей из машин привлечено одно отделение спасателей.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Липчанин
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indezit
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