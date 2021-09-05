Происшествия
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19-летняя девушка погибла под колёсами «Шевроле»
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, 4 сентября в 22:10 в Тербунском районе на 27-м километре дороги Тербуны-Борки-Покровское, автомобиль «Шевроле-Круз» под управлением 27-летнего водителя сбил пешехода - 19-летнюю девушку.
Девушка скончалась на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи».
Фото - instagram.com/mayak48terbuny
Девушка скончалась на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи».
Фото - instagram.com/mayak48terbuny
Комментарии (13)
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Получит по заслугам.
Нюша
Вика
Рот прикрой
По характеру повреждений
Городской
Не понимаю,
Какая разница?
Х
саша