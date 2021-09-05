Происшествия

сегодня, 14:16

19-летняя девушка погибла под колёсами «Шевроле»

13 3056
#ДТП
3
19-летняя девушка погибла под колёсами «Шевроле»
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Липецкой области, 4 сентября в 22:10 в Тербунском районе на 27-м километре дороги Тербуны-Борки-Покровское, автомобиль «Шевроле-Круз» под управлением 27-летнего водителя сбил пешехода - 19-летнюю девушку.

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Девушка скончалась на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи».

Фото -  instagram.com/mayak48terbuny

13 3056
#ДТП
3

Комментарии (13)

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Получит по заслугам.

3 минуты назад
Городской, Верно ты написал, надо продувку делать колхозникам этим делать, которые в хлам шатаются по дорогам. Обдолбанные думают, что им все можно. Для остальных. Вне населенного пункта, можно передвигаться со скоростью 90 км в час. Представте, в тело весом хотя бы 60 кг, врезается авто, на скорости даже 80 км. Сравнимо с бетонным блоком. Так какие должны быть повреждения? Прежде чем писать обвинения, надо знать, как, и что. Следите за своими словами.
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Нюша

4 минуты назад
Юг, а ничего, что белым днем на регулируемых пешеходных переходах давят, на остановки вылетают? А 22:00 часа - это не поздно!?
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Вика

14 минут назад
Судя по тому, какое количество комментаторов с удивлением вопрошает "а шо она там делала", в бесконечных дтп ничего необычного нет. Почти каждый уверен в том, что на дороге он один-единственный!
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Рот прикрой

23 минуты назад
саша, На 27 ом киллометре трассы. 19 летняя, в одинадцатом часу ночи. Откуда она там взялась? В каком состоянии была? Это указанно? Так что прежде чем писать обвинительные пасквили, нужно знать факты.
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По характеру повреждений

28 минут назад
не каждый столб способен так разбить автомобиль, а тут - девчушка. Шансов не было. Что можно делать на трассе в 22.10?
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Городской

30 минут назад
Получит по заслугам. Он отдавал себе отчет о том, что какие последствия после этого могут произойти. 27 лет это уже не ребенок. Вообще частенько в селах надо рейды на продувку трубочки устраивать.
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Не понимаю,

54 минуты назад
зачем люди ходят вдоль трасс,да ещё, в темное время суток,без светоотражателей,да и вообще, нафига?
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Какая разница?

57 минут назад
Х, Господь и так знает...
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Х

сегодня, 14:36
А как звали девушку? За кого молиться?
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саша

сегодня, 14:34
Чмо,которая от радости что есть машина и летит на ней,но не знает все вернется бумерангом
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