Происшествия
39 минут назад
Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречную полосу
«Мерседес» был без госномеров.
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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в 18:00 в Лебедянском районе на 52-м километре автодороги Липецк-Данков вблизи села Теплое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: «Мерседеса» и «Киа». В ДТП погибли четыре человека.
По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения. 28-летний водитель «Мерседеса», житель Тульской области был в машине один, он погиб. Эта машина была без госномеров.
В «Киа» погибли три человека: 32-летний водитель и две его пассажирки: 45-летняя женщина и 21-летняя девушка.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения. 28-летний водитель «Мерседеса», житель Тульской области был в машине один, он погиб. Эта машина была без госномеров.
В «Киа» погибли три человека: 32-летний водитель и две его пассажирки: 45-летняя женщина и 21-летняя девушка.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
н-дя
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