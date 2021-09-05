Происшествия

39 минут назад

Причиной ДТП с четырьмя погибшими стал выезд на встречную полосу

3 2202
#ДТП
4

«Мерседес» был без госномеров.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в 18:00 в Лебедянском районе на 52-м километре автодороги Липецк-Данков вблизи села Теплое произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: «Мерседеса» и «Киа». В ДТП погибли четыре человека.

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По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения. 28-летний водитель «Мерседеса», житель Тульской области был в машине один, он погиб. Эта машина была без госномеров. 

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В «Киа» погибли три человека: 32-летний водитель и две его пассажирки: 45-летняя женщина и 21-летняя девушка.

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Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#ДТП
4

Комментарии (3)

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н-дя

17 минут назад
Специально снял номера,чтоб на камеры не попадать.
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1

24 минуты назад
капитан Очевидность
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123

30 минут назад
* один троих забрал
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