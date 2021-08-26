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Липецкая вечЁрка: машина в раскопе, прощание депутатов и липчанки-миллиардерши
Сегодня, 26 августа, автомобиль в Липецке вновь провалился в коммунальный раскоп, депутаты облсовета уверены, что продуктивно отработали свой срок, и две липчанки вошли в рейтинг богатейших женщин России.
— Места раскопок ограждайте бетонными блоками. Ленточки никто не видит, — предложил Владимир.
Напомним, самый ужасный провал случился в Липецке в начале года. Тогда в яму на улице Стаханова провалился автомобиль с водителем и девушка. После этого им пришлось долго лечиться.
Под Липецком грузовик протаранил ограждение и повис между дорогой и кюветом.
И еще на коммунальную тему, во дворе улицы Огнева энергетики проводят наблюдения. Там случился порыв трубы, сотрудники ЛГЭК ее починили, раскопав при этом территорию. Но закапывать не спешат — вдруг еще прорвет? Поэтому и наблюдают. Максимальный срок, за который надо благоустроить раскоп — месяц. Из-за сегодняшнего дождя там уже образовалось небольшое озеро.
Кстати, из-за этого дождя коммунальные службы Липецка сегодня привели в режим повышенной готовности. На всякий случай.
— Дождя-то считай и не было, покапал минут пять, а они уже в режиме повышенной готовности работают! А-ха-ха. Показуха, как всегда, от чинушей! Что было бы, интересно, если снега навалило?! — поинтересовался комментатор.
Депутаты областного Совета завершают свою работу — в сентябре новые выборы. Народные избранники уверены, что плодотворно отработали срок.
— «Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый больной вопрос — повышение пенсионного возраста». Их что, силой заставили за этот антинародный закон голосовать? Могли бы и проголосовать против, если бы на самом деле хотели и переживали как-то за граждан, — написал Михалыч.
Сегодня парламентарии распределили 1,7 млрд рублей, бюджет области в этом году, можно сказать, пухнет от доходов. И приняли несколько полезных документов. Сироты теперь будут получать квартиры на несколько квадратных метров больше. А тем, кто еще стоит в очереди, будут выплачивать деньги на съем жилья. Многодетные семьи смогут выбирать: получить землю или 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.
Между тем, сотрудники избиркомов вовсю готовятся к будущим выборам. Сегодня освежили свои знания по пользованию КОИБами.
Две липчанки вошли в рейтинг самых богатых женщин страны. Это Ольга Белявцева и Светлана Борцова. Обе связаны с концерном «Лебедянский» и компанией «Прогресс». Белявцева сделала там карьеру, а Борцовой акции достались по наследству от умершего мужа.
Валентина