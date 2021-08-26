Общество

40 минут назад

Липецкая вечЁрка: машина в раскопе, прощание депутатов и липчанки-миллиардерши

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#вечЁрка #раскоп #депутаты #рейтинг
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Липецкая вечЁрка: машина в раскопе, прощание депутатов и липчанки-миллиардерши

Сегодня, 26 августа, автомобиль в Липецке вновь провалился в коммунальный раскоп, депутаты облсовета уверены, что продуктивно отработали свой срок, и две липчанки вошли в рейтинг богатейших женщин России.

На улице Депутатской накануне автомобиль провалился в раскоп. Машину вытащили. А в Липецком филиале компании «Квадра»  (это они там проводят работы) особо отметили, что место было огорожено.

— Места раскопок ограждайте бетонными блоками. Ленточки никто не видит, — предложил Владимир.

Напомним, самый ужасный провал случился в Липецке в начале года. Тогда в яму на улице Стаханова провалился автомобиль с водителем и  девушка. После этого им пришлось долго лечиться. 

Под Липецком грузовик протаранил ограждение и повис между дорогой и кюветом.

И еще на коммунальную тему, во дворе улицы Огнева энергетики проводят наблюдения. Там случился порыв трубы, сотрудники ЛГЭК ее починили, раскопав при этом территорию. Но закапывать не спешат — вдруг еще прорвет? Поэтому и наблюдают. Максимальный срок, за который надо благоустроить раскоп — месяц. Из-за сегодняшнего дождя там уже образовалось небольшое озеро.

Кстати, из-за этого дождя коммунальные службы Липецка сегодня привели в  режим повышенной готовности. На всякий случай.

— Дождя-то считай и не было, покапал минут пять, а они уже в режиме повышенной готовности работают! А-ха-ха. Показуха, как всегда, от чинушей! Что было бы, интересно, если снега навалило?! — поинтересовался комментатор.

Депутаты областного Совета завершают свою работу — в сентябре новые выборы. Народные избранники уверены, что плодотворно отработали срок.

— «Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый больной вопрос — повышение пенсионного возраста». Их что, силой заставили за этот антинародный закон голосовать? Могли бы и проголосовать против, если бы на самом деле хотели и переживали как-то за граждан, — написал Михалыч.

Сегодня парламентарии распределили 1,7 млрд рублей, бюджет области в этом году, можно сказать, пухнет от доходов.  И приняли несколько полезных документов. Сироты теперь будут получать квартиры на несколько квадратных метров больше. А тем, кто еще стоит в очереди, будут выплачивать деньги на съем жилья. Многодетные семьи смогут выбирать: получить землю или 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

Между тем, сотрудники избиркомов вовсю готовятся к будущим выборам. Сегодня освежили свои знания по пользованию КОИБами.

Две липчанки вошли в рейтинг самых богатых женщин страны. Это Ольга Белявцева и Светлана Борцова. Обе связаны с концерном «Лебедянский» и компанией «Прогресс». Белявцева сделала там карьеру, а Борцовой акции достались по наследству от умершего мужа.
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#вечЁрка #раскоп #депутаты #рейтинг
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Комментарии (1)

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Валентина

26 минут назад
Радоваться нечему. По своей сути эти две женщины разбогатели за счет обнищания других.
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