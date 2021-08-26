Экономика
сегодня, 08:59
Липчанки снова вошли в рейтинг богатейших женщин России
Ольга Белявцева - на 6-м месте, Светлана Борцова - на 16-м.
Накануне «Forbes» обнародовал рейтинг «25 богатейших женщин России — 2021».
Как сообщает «Forbes», журнал оценивают состояние участниц рейтинга — стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале, проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектом сделок купли-продажи. В этом рейтинге цена публичных компаний зафиксирована на 12 июля 2021 года.
На 6-м месте в рейтинге «25 богатейших женщин России» Ольга Белявцева. В 1990-х она работала упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР. Потом стала ведущим экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос концерн «Лебедянский». Бывшая акционер производителя сока «Лебедянский», который корпорация PepsiСo в 2008 году выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд. После сделки у Ольги Белявцевой осталась доля в компании «Прогресс», выпускающей продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет». Также ей принадлежит компания «Агроном-Сад», занимающаяся выращиванием яблок (площадь садов около 2000 га). 1148 млн рублей составила кадастровая стоимость земли Белявцевой на Рублевке.
На 16-м месте в рейтинге - Светлана Борцова — акционер АО «Прогресс Капитал», которому принадлежит производитель детского питания и минеральной воды «Прогресс». Акции компании достались Светлане Борцовой по наследству от мужа Юрия Борцова, сооснователя компаний «Лебедянский» и «Прогресс», умершего в 2010 году. Выручка производителя детского питания в 2020 году превысила 29 млрд рублей (26,4 млрд рублей в 2019-м), чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей (4,3 млрд рублей в 2019-м), а холдинговая компания выплатила почти 2,8 млрд рублей дивидендов.
Как сообщает «Forbes», журнал оценивают состояние участниц рейтинга — стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале, проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектом сделок купли-продажи. В этом рейтинге цена публичных компаний зафиксирована на 12 июля 2021 года.
На 6-м месте в рейтинге «25 богатейших женщин России» Ольга Белявцева. В 1990-х она работала упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР. Потом стала ведущим экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос концерн «Лебедянский». Бывшая акционер производителя сока «Лебедянский», который корпорация PepsiСo в 2008 году выкупила у основных акционеров за $1,36 млрд. После сделки у Ольги Белявцевой осталась доля в компании «Прогресс», выпускающей продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет». Также ей принадлежит компания «Агроном-Сад», занимающаяся выращиванием яблок (площадь садов около 2000 га). 1148 млн рублей составила кадастровая стоимость земли Белявцевой на Рублевке.
На 16-м месте в рейтинге - Светлана Борцова — акционер АО «Прогресс Капитал», которому принадлежит производитель детского питания и минеральной воды «Прогресс». Акции компании достались Светлане Борцовой по наследству от мужа Юрия Борцова, сооснователя компаний «Лебедянский» и «Прогресс», умершего в 2010 году. Выручка производителя детского питания в 2020 году превысила 29 млрд рублей (26,4 млрд рублей в 2019-м), чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей (4,3 млрд рублей в 2019-м), а холдинговая компания выплатила почти 2,8 млрд рублей дивидендов.
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