Политика

сегодня, 16:22

«КОИБ — это не утюг и не сковородка, а сложная техника»

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#выборы
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«КОИБ — это не утюг и не сковородка, а сложная техника»

Сегодня операторов учили пользоваться КОИБами. На избирательных участках во время сентябрьских выборов в Липецкой области будут использованы 162 комплекса обработки избирательных бюллетеней.

Среди операторов КОИБов новичков мало. Однако, повторение — мать учения. Поэтому перед очередными выборами все они проходят обучение. Елена Пичугина работает на выборах уже более десяти лет, в последнее время оператором КОИБа.



— Можно как-то взломать КОИБ?

— Я не знаю, нас этому не учат.

— Вы много лет работаете оператором КОИБа. Были какие-то проблемы на участках?

— Никогда не было. Избиратели подходят, если требуется помощь, мы им помогаем.



— Самая главная проблема — даже не работа с КОИБом, он очень «дружелюбно» настроен, если так можно выразиться. Он сам все подсказывает оператору. Самая главная проблема, чтобы не перепутать бумаги, — рассказал ведущий инженер сервисного Центра Михаил Лынов.

Операторы сегодня за восемь часов выполнили все действия, которые они должны будут провести с КОИБом.

Преимущество комплекса обработки избирательных бюллетеней — в точности и скорости подсчета голосов. Один бюллетень машина обрабатывает за три секунды. А после окончания голосования окончательные результаты готовы через 15 минут.

Хотя техника стопроцентной гарантии не дает. Председатель облизбиркома Юрий Алтухов рассказал, как в 2019 году на одном из участков бюллетени начали залипать на валиках и операторам пришлось прочищать технику. В другой раз на избирательном участке в Липецком районе КОИБ вдруг почему-то перестал воспринимать бюллетени. Когда машину перенесли в кабинет, она заработала, вернули на избирательный участок — снова отказала.

— Бывали разные проблемы с КОИБАми и причем неожиданно. Поэтому мы и обучаем людей, чтобы меньше было проблем. Комплекс закреплен персонально за каждым человеком. У нас будет работать горячая линия. Если понадобится, бригада оперативно приедет на участок, — рассказал Юрий Алтухов.

В случае проблемы с КОИБом, его должны заменить на обычный избирательный ящик, а бюллетени потом вручную пересчитать. Если выявят разночтения, результаты на участке могут признать недействительными.



— Привыкайте к КОИБу и он пусть к вам привыкает. Это не утюг и не сковородка, а сложная техника. И мы будем закупать их еще больше. Нам важен голос каждого избирателя. Доверие к выборам надо повышать, — как всегда нестандартно обратился к операторам председатель облизбиркома Юрий Алтухов.



На сентябрьских выборах в Госдуму и Липецкий областной Совет депутатов будет использовано 162 КОИБа. В Ельце ими  оснастят все участки, а в Липецке — 60%. Машины установят на тех участках, в которых число избирателей превышает тысячу человек.
4 513
#выборы
1

Комментарии (4)

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Мимоходом

10 минут назад
КОИБ твою дивизию вместе к кандидатами
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Вообще то

50 минут назад
современные люди все понимают что, для чего ….
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3 вопроса

57 минут назад
1) Кто занимается программированием этой сложной техники? 2) Кто контролирует корректность установленной программы? 3) Кто занимается * этой техники, где оно происходит и где техника хранится в периоды между выборами?
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КОИБ

сегодня, 16:46
Главная проблема-подтасовка.
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