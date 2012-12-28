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40 минут назад

Покусанные «волками»

В концовке сезоне «Металлург» может побороться за «тройку», если будет настраиваться на матчи ответственное, чем в Тамбове.

Липецкий «Металлург» проиграл в «дерби» Черноземья на выезде тамбовскому «Спартаку» – 1:3.

Пока воронежский «Факел» витает в эмпиреях РПЛ именно противостояние Липецка и Тамбова следует признать самым принципиальным в центрально-чернозёмной части страны. Тем печальнее видеть то, что некоторые футболисты липчан явно не отдавались на сто процентов игре в Тамбове, по выражению главного тренера Сергея Хрипункова «по необъяснимой причине испытывали проблемы с настроем». Как такое могло произойти в принципиальном противостоянии?!

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Тамбов, напротив, сложностей с мотивацией не имел. Отчасти и потому, что хотел реабилитироваться перед своими болельщиками за трёхмачтовую безвыигрышную серию в чемпионате, в ходе которой «волки» потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. В довершение на прошлой неделе «Спартак» выбыл и из Кубка России, уступив в серии пенальти «Рязани» – 1:1, 3:4.

– Здорово, что после этих неудач нам в соперники достался именно «Металлург». Ведь лучшего раздражителя для нашей команды не придумать! - Резюмировал после матча главный тренер хозяев Михаил Пилипко.

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Михаил Пилипко

У «Металлурга» не мог принять в игре травмированный нападающий Владислав Агалаков, но в целом состав позволял рассчитывать на успех, ведь именно в этом сочетании «сталевары» начали и прошлый победный матч с курским «Авангардом».

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Центрфорвард липчан Алексей скворцов в этом матче оказался на голодном пайке

В составе тамбовчан выделялся Егор Глухов, в 2024-25 гг. один из лидеров липчан. Зимой 28-летний полузащитник перебрался в «Динамо» (Санкт-Петербург), но не прижился в Северной столице и пару месяцев назад укрепил «Спартак».

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Егор Глухов с мячом

Первый гол был забит при его непосредственном участии. На 33-й минуте Глухов взял игру на себя, пробил по воротам, мяч заметался перед штрафной липчан и, в конце концов, отскочил к Михаилу Осинову, удар которого стал уже неберущимся для играющего тренера вратарей Александра Кобзева – 1:0.
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Первый гол хозяев на кадрах фото

«Металлург» ответил на 42-й минуте: Ильнур Бадртдинов электричкой промчался по правому флангу и навесил в штрафную на Матвея Ивашова, удар которого головой в британском стиле рикошетом от штанги оказался чудо, как хорош – 1:1.



Отметим, что для 18-летнего воспитанника липецкого футбола это уже 3-й мяч в сезоне, при том, что забивать он начал только во втором круге. Ивашов забил и во второй игре подряд (большой палец вверх!). Сейчас это самый прогрессирующий футболист нашей команды.

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Матвей Ивашов - светлое (рыжее) пятно в нашей команде

Бала надежда, что во втором тайме после разговора с тренерами «Металлург» прибавит, но этого не случилось. Лидер липчан Даниил Григорьев находился под постоянным давлением и в итоге был заменён на 62-й минуте.

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Ставка на Григорьева в этот раз себя не оправдала

А «Спартак» как владел преимуществом в первом тайме, так и продолжал владеть.

Ещё после первого пропущенного гола тренеры «сталеваров» решились на раннюю замену, убрав с поля игравшего на позиции левого вингера Егора Ананьева и выпустив Захара Подзолкова. Стало ли лучше – вопрос, а на 51-й минуте Подзолков в штрафной зацепил Даниила Гурценко и один из самых строгих артритов второй лиги Никита Чёткин из Омска без колебаний указал на 11-метровую отметку. Дмитрий Купцов с пенальти вывел хозяев вперёд – 2:1.



А третий гол организовали номинальные оборонцы «Спартака» при угловом: Иван Бзикадзе подал точно на голову центральному защитнику Марату Богдаеву, который, по сути, снял все вопросы о победителе – 3:1.



«Металлург» делал замены, бросал в бой Даниила Чернякова, Вартана Маркаряна, Ивана Сазонова, но скорее – для проформы. «Спартак» продолжал держать липецкую атаку на безопасном расстоянии от своих ворот.

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Вартан Маркарян

И всё же липчанам представился шанс: уже в компенсированное время защитник Иван Ставцев сыграл рукой в штрафной площади и Чёткин назначил 11-метровый уже в ворота спартаковцев.

Штатный пенальтист «сталеваров» Алексей Скворцов был уже заменён, создалось впечатление, что баз него брать на себя ответственность мало кто хотел. В итоге после некоторой паузы шаг вперёд, как и подобает капитану, сделал Дмитрий Пахомов и… проиграл дуэль 21-летнему вратарю Илье Тихомирову, который проводил всего лишь свой третий матч в профессиональном футболе…

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Сделали героем матча ещё и тамбовского вратаря

Для полного комплекта: три гола и пенальти в свои ворота, нереализованный собственный 11-метровый «Металлургу» не хватало разве что удаления. К счастью, хоть его удалось избежать.

«Спартак» остался в гонке за 1-е место, он отстаёт от нижегородской «Волны» на 3 очка. Очный поединок двух претендентов в Заволжье пройдёт ещё не скоро – 17 октября, пока из борьба продолжает оставаться заочной.

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Ни в одном матче сезона "Металлург" не оставался без поддержки любимых болельщиков. Им - респект! 

У «Металлурга» есть шанс побороться за «тройку», сейчас липчане отстают от белгородского «Салюта» на одно очко и идут 4-ми. При этом в затылок «Металлургу» на расстоянии одного очка дышат аж три (!) команды, с одной из которых – саранским «Шумбратом» нашей команде встречаться дома в субботу, 5 сентября, начало в 15:00.

В концовке сезона бороться остаётся лишь за престиж, и эта борьба обещает быть жесточайшей.

«Спартак» (Тамбов) – «Металлург» – 3:1 (1:1).

Голы: 1:0 – Осинов, 33. 1:1 – Ивашов, 42. 2:1 – Купцов, 51 с пен. 3:1 – Богдаев, 59.

Нереализованный 11-м: Д. Пахомов, 90+2 (вратарь).

«Спартак»: 72. Тихомиров. 4. Богдаев. 5. Омаров (к). 81. Осинов. 78. Бзикадзе. 21. Хабибулин. 11. М.Сергеев (88. И.Ставцев, 88). 17. Е. Глухов (98. Р.Петров, 62). 18. Гурченко. 10. Малолетов (8. Конырев, 88). 80. Купцов (15. Часовских, 81).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 3. Коротких. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев. 76. Е. Ананьев (31. Подзолков, 37). 8. Д. Пахомов (к). 29. Бадртдинов. 13. Дан. Григорьев (14. Черняков, 62). 27. Ивашов. 28. Кононенко (77. Маркарян, 62). 92. Ал-й Скворцов (22. И. Сазонов, 84).

Предупреждения: Бзикадзе, 23. Д.Пахомов, 28. Хабибулин, 38. Дан.Григорьев, 41. Бадртдинов, 75. Е. Фролов (тренер Металлурга), 75. Веденеев, 90+4.

Судьи Н. Чёткин (Омск), Д. Джабборов (Рыльск, Курская область), В. Махрин (Орёл). Инспектор А. Крецкая (Тольятти).

29 августа. Тамбов. Стадион Спартак. 1 720 зрителей.
Футбол
«Металлург»
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