В Липецке автомобиль провалился в коммунальные раскопки

Машину уже вытащили.

Вчера вечером в Липецке напротив дома №55 по улице Депутатской автомобиль провалился в коммунальные раскопки. При этом место проведения ремонтных липецким филиалом ПАО «Квадра» было огорожено.







- На улице Депутатской ведутся работы по реконструкции тепловой сети, все раскопки огорожены согласно правилам, - сообщили GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра». - Просим водителей быть предельно внимательными при проезде и парковке рядом с участками проведения работ.











Сейчас машину уже вытащили.









