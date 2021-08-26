Происшествия

сегодня, 09:14

В Липецке автомобиль провалился в коммунальные раскопки

8 2032
#ЖКХ #ДТП
1
В Липецке автомобиль провалился в коммунальные раскопки

Машину уже вытащили.

Вчера вечером в Липецке напротив дома №55 по улице Депутатской автомобиль провалился в коммунальные раскопки. При этом место проведения ремонтных липецким филиалом ПАО «Квадра» было огорожено.

- На улице Депутатской ведутся работы по реконструкции тепловой сети, все раскопки огорожены согласно правилам, - сообщили GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра». - Просим водителей быть предельно внимательными при проезде и парковке рядом с участками проведения работ.

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Сейчас машину уже вытащили.

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Фото — instagram.com/fyodor_romanov
8 2032
#ЖКХ #ДТП
1

Комментарии (8)

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...

1 минуту назад
Людмила, так ведь же вы не платите транспортный налог, а хотите иметь, так сказать в нахаляву, хорошие дороги для пешеходов.
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Вэл

8 минут назад
На бульваре Шубина также раскопали траншею в начале лета и можно сказать практически ничего не делают. Ждут когда белые мухи выпадут или кто нибудь в траншею свалится. Кто нибудь будет контролировать эти раскопки точнее работы на них, а то складывается впечатление лишь бы раскопать и всё!
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Людмила

12 минут назад
СтОит свернуть с * во дворики, как натыкаешься на сплошные ямы! Когда уже наши городские чинуши займутся благоустройством дворовых тротуаров для ЛЮДЕЙ? Пока видим что у нас всё для машин делается - ремонтируются каждый год только проспекты!
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Алебастер

18 минут назад
Сейчас зимой начнется треш!
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Елена

28 минут назад
На самом деле, Квадра раскоппла у нас во дворе 1 июня!!!!! И где машина сегодня упала, мужик просто пытался выехать от подъезда и не вывернул! Но сам факт, что машины во дворе ставить вообще некуда!!! А Квадра нам сказала, что зароет это все только в октябре, после опрессовки! На детской площалке навалены труьы, играть детям негде вообще! А сотрудников Квадры или подрядных организаций нет и никто не работает! Неужели за 3 месяца невозможно было поменять трубы?! Дикость, странно, что еще до сих пор вообще никто не упал и не разбился!
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Водило

33 минуты назад
Думало,что он танкист.
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Берия

35 минут назад
Улица вся в такая в ямах, короче плохая. Вот показатель на лиц с одноимённым названиями. Как назовёшь корабль, так он и .......... .
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Животиков

сегодня, 09:18
ехал, глаза залил
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