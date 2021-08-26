Происшествия
сегодня, 09:14
В Липецке автомобиль провалился в коммунальные раскопки
Машину уже вытащили.
Вчера вечером в Липецке напротив дома №55 по улице Депутатской автомобиль провалился в коммунальные раскопки. При этом место проведения ремонтных липецким филиалом ПАО «Квадра» было огорожено.
- На улице Депутатской ведутся работы по реконструкции тепловой сети, все раскопки огорожены согласно правилам, - сообщили GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра». - Просим водителей быть предельно внимательными при проезде и парковке рядом с участками проведения работ.
Сейчас машину уже вытащили.
Фото — instagram.com/fyodor_romanov
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