Экономика

сегодня, 12:23

Бюджет Липецкой области увеличился на 1,7 млрд рублей

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#бюджет
Бюджет Липецкой области увеличился на 1,7 млрд рублей

На сессии областного Совета распределены дополнительные доходы бюджета региона.

В этом году, редкий случай, областной бюджет прямо на глазах увеличивается в размерах. На прошлой сессии, в начале июля, депутаты проголосовали за бездефицитный бюджет. И вот снова казна увеличилась на внушительную сумму — миллиард 748 миллионов рублей. Бюджет пополнился за счет налога на прибыль и средств федерального бюджета.

Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых рассказал депутатам, что деньги планируется потратить на борьбу с эпидемией: модернизацию лабораторий, выплаты медицинским и соцработникам, лекарства, проведение диспансеризации. Четверть миллиарда направят на ремонт дорог, примерно столько же на решение вопросов водоотведения и водоснабжения. Направят деньги на покупку лесопожарной техники и мероприятия по охране лесов от пожаров.

Выделилены средства на восстановление памятника культуры — церкви Рождества Христова в селе Шовское Лебедянского района. И на ремонт театра кукол в Липецке.

Миллиардные поправки в бюджет депутаты приняли довольно быстро. Большинство было «за», «против» традиционно проголосовали коммунисты.
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#бюджет

Комментарии (1)

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Зачем мы их содержим?

28 минут назад
Проще говоря, местная власть к увеличению доходной части бюджета никакого отношения не имеет вообще. Эти бездельники только распределяют.
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