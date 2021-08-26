Экономика
сегодня, 12:23
Бюджет Липецкой области увеличился на 1,7 млрд рублей
На сессии областного Совета распределены дополнительные доходы бюджета региона.
В этом году, редкий случай, областной бюджет прямо на глазах увеличивается в размерах. На прошлой сессии, в начале июля, депутаты проголосовали за бездефицитный бюджет. И вот снова казна увеличилась на внушительную сумму — миллиард 748 миллионов рублей. Бюджет пополнился за счет налога на прибыль и средств федерального бюджета.
Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых рассказал депутатам, что деньги планируется потратить на борьбу с эпидемией: модернизацию лабораторий, выплаты медицинским и соцработникам, лекарства, проведение диспансеризации. Четверть миллиарда направят на ремонт дорог, примерно столько же на решение вопросов водоотведения и водоснабжения. Направят деньги на покупку лесопожарной техники и мероприятия по охране лесов от пожаров.
Выделилены средства на восстановление памятника культуры — церкви Рождества Христова в селе Шовское Лебедянского района. И на ремонт театра кукол в Липецке.
Миллиардные поправки в бюджет депутаты приняли довольно быстро. Большинство было «за», «против» традиционно проголосовали коммунисты.
Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых рассказал депутатам, что деньги планируется потратить на борьбу с эпидемией: модернизацию лабораторий, выплаты медицинским и соцработникам, лекарства, проведение диспансеризации. Четверть миллиарда направят на ремонт дорог, примерно столько же на решение вопросов водоотведения и водоснабжения. Направят деньги на покупку лесопожарной техники и мероприятия по охране лесов от пожаров.
Выделилены средства на восстановление памятника культуры — церкви Рождества Христова в селе Шовское Лебедянского района. И на ремонт театра кукол в Липецке.
Миллиардные поправки в бюджет депутаты приняли довольно быстро. Большинство было «за», «против» традиционно проголосовали коммунисты.
Еще в рубрике
19.08.2021 12:23Экономика
Зачем мы их содержим?