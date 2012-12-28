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Происшествия
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Происшествия
607
сегодня, 09:46
Ракетная опасность объявлена в области
В Липецкой области введен режим «Ракетной опасности».
ракетная опасность
воздушная тревога
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