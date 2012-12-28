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сегодня, 15:51
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Знакомство в интернете с мужчиной обошлось липчанке в миллион

Мужчина познакомил липчанку со своей родственницей, а та — с лжеброкером.

В липецкий отдел полиции №3 обратилась 31-летняя женщина, лишившаяся миллиона рублей. Около месяца назад она познакомилась в интернете с мужчиной и потом стала общаться с его родственницей, которая якобы преуспевает в инвестировании.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина вызвалась помочь липчанке в преумножении имеющегося у ней миллиона и рассказала, на каком сайте нужно зарегистрироваться, а также дала контакты лжеброкера. А тот в свою очередь уговорил пополнить личный кабинет инвестора четырьмя переводами по 250 тысяч рублей.

Липчанка всё сделала, но через некоторое время, зайдя на платформу, увидела, что ее личный кабинет заблокирован, а для его размораживания необходимо вновь пополнить счет. Обращение в техподдержку ресурса вернуть деньги не помогло.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Молодуха
44 минуты назад
Да нет сейчас нормальных женихов. Одни разводилы или разведенцы с алиментами. Хороших надо с младших классов к рукам прибирать. Иначе потом будет поздно. Заберут. Не, можно женатика отбить, но зачем это надо, а то бумеранг накроет, ауру испортит. Где найти их: добрых, умных, хозяйственных, без детей и кредитов хотя бы? Только не в 5 классе.
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Баушка
37 минут назад
Взять обычного, плохонького, но не агрессивного только, и самой, своими руками, вылепить то, что надо. Потихоньку, подбадривая, поворачивая и поддалкивая в нужную сторону, не забывая хвалить. А готовых - то где ж на всех набраться?
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Надо же...
50 минут назад
Брокеры, переводы денег непонятно куда, случайные знакомства... Был у меня такой случай... Познакомились, общались месяца три, и тут он попросил у меня в долг очень крупную сумму, как первоначальный взнос на покупку квартиры, с формулировкой - перекручусь, отдам. Именно ту сумму, которая у меня была после продажи квартиры, вернее, разница, на которую я "поднимала" новую из бетона. Ну и... Вся моя романтическая влюблённость как-то, с этого момента, несколько подрассеялась.
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й
59 минут назад
Отношения всегда стоят денег обоим.
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Нонка
сегодня, 16:09
Да что вы девоньки чисто ополоумели ?! Живите в свое удовольствие хватит уже коммунизм строить
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тетя Мотя
56 минут назад
на маркет плэйсах можно не плохого найти и мозжечок не выносит
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Бабуля
49 минут назад
на маркет плэйсах можно не плохого найти и мозжечок не выносит Эта што? Робота што - ли китайского?
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Зумер
42 минуты назад
Эта што? Робота што - ли китайского? Бабулям об этом знать не надо. "Отче наш" читайте лучше.
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Бабуля
28 минут назад
Бабулям об этом знать не надо. "Отче наш" читайте лучше. Бабуле рознь. У меня такие мОлодцы тридцать лет назад на "первый - второй" рассчитывались и по плацу маршировали.
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