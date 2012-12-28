Знакомство в интернете с мужчиной обошлось липчанке в миллион

Мужчина познакомил липчанку со своей родственницей, а та — с лжеброкером.

В липецкий отдел полиции №3 обратилась 31-летняя женщина, лишившаяся миллиона рублей. Около месяца назад она познакомилась в интернете с мужчиной и потом стала общаться с его родственницей, которая якобы преуспевает в инвестировании.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина вызвалась помочь липчанке в преумножении имеющегося у ней миллиона и рассказала, на каком сайте нужно зарегистрироваться, а также дала контакты лжеброкера. А тот в свою очередь уговорил пополнить личный кабинет инвестора четырьмя переводами по 250 тысяч рублей.Липчанка всё сделала, но через некоторое время, зайдя на платформу, увидела, что ее личный кабинет заблокирован, а для его размораживания необходимо вновь пополнить счет. Обращение в техподдержку ресурса вернуть деньги не помогло.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».