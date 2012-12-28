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Происшествия
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21 минуту назад
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В Липецке похоронили погибшего на СВО «Депутата»
Сергей Гунькин ушёл на СВО в декабре 2023 года, погиб 30 мая этого года.
«Сергей Гунькин был человеком дела, смелый, надёжный и добродушный. Каждый его приезд мы обязательно встречались, обсуждали насущные вопросы, собирали помощь для его подразделения, просто говорили по душам. Наша дружба и искреннее общение были для меня бесценны», — написал Владимир Сериков.
Сергей Гунькин — коммунист, член областного комитета КПРФ. Как рассказал GOROD48 второй секретарь комитета Липецкого областного отделения политической партии «КПРФ» Сергей Токарев, Сергей Гунькин подписал контракт и ушёл на СВО в декабре 2023 года, погиб 30 мая этого года в результате ракетного удара. После этого была долгая процедура опознания по ДНК.
У Сергея Гунькина остался четырёхлетний сын. А вообще с женой они совместно воспитывали троих детей.
Фото — gunya_92
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