В Липецке похоронили погибшего на СВО «Депутата»

Сергей Гунькин ушёл на СВО в декабре 2023 года, погиб 30 мая этого года.

Сегодня похоронили погибшего на СВО бойца c позывным «Депутат» Сергея Гунькина. О прощании с липчанином сообщил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.«Сергей Гунькин был человеком дела, смелый, надёжный и добродушный. Каждый его приезд мы обязательно встречались, обсуждали насущные вопросы, собирали помощь для его подразделения, просто говорили по душам. Наша дружба и искреннее общение были для меня бесценны», — написал Владимир Сериков.Сергей Гунькин — коммунист, член областного комитета КПРФ. Как рассказал GOROD48 второй секретарь комитета Липецкого областного отделения политической партии «КПРФ» Сергей Токарев, Сергей Гунькин подписал контракт и ушёл на СВО в декабре 2023 года, погиб 30 мая этого года в результате ракетного удара. После этого была долгая процедура опознания по ДНК.У Сергея Гунькина остался четырёхлетний сын. А вообще с женой они совместно воспитывали троих детей.