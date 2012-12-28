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1574
сегодня, 11:00
4

36-летнего рабочего асфальтобетонного завода насмерть зажало в мешалке

Мешалка не была обесточена на время его работы.

30 августа на асфальтобетонном заводе в селе Копцевы Хутора Липецкого округа погиб рабочий.

По данным следствия, оператор не обесточил мешалку, и рабочего, который начал её ремонтировать, зажало насмерть.

— По факту несчастного случая на производстве со смертельным исходом началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
несчастный случай
техника безопасности
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Шурик
46 минут назад
В этих шаражках имеют понятия о безопасности труда ,в частности о бирочной системе ?
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-
59 минут назад
И не стесняются агитировать школьников за рабочие профессии вплоть до недопуска в 11 класс.
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Царская мудрость
сегодня, 11:27
Всех посадишь-а с кем работать?
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Я
сегодня, 11:14
Какая проверка теперь? Человек погиб на работе! Пожизненно содержать семью! Посадить директора! Он набрал кадров, начальников, мастеров!
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