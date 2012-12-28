36-летнего рабочего асфальтобетонного завода насмерть зажало в мешалке

Мешалка не была обесточена на время его работы.

30 августа на асфальтобетонном заводе в селе Копцевы Хутора Липецкого округа погиб рабочий.По данным следствия, оператор не обесточил мешалку, и рабочего, который начал её ремонтировать, зажало насмерть.— По факту несчастного случая на производстве со смертельным исходом началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.