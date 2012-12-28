Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
Происшествия
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сегодня, 11:00
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36-летнего рабочего асфальтобетонного завода насмерть зажало в мешалке
Мешалка не была обесточена на время его работы.
По данным следствия, оператор не обесточил мешалку, и рабочего, который начал её ремонтировать, зажало насмерть.
— По факту несчастного случая на производстве со смертельным исходом началась доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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