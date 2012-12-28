Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
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Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
Происшествия
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сегодня, 13:04
«Хонда» врезалась в грузовик: пострадали 10-летний мальчик и 44-летняя женщина
За три дня на дорогах Липецкой области один человек погиб и 10 получили травмы.
«По предварительным сведениям, 43-летний водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию», — сообщает Госавтоинспекция.
В пятницу и выходные дни на дорогах региона произошло несколько аварий с двухколесным транспортом.
Ночью 28 августа, как сообщал GOROD48, в селе Новое Дубовое Хлевенского округа погиб 23-летний водитель питбайка. Смертельные травмы молодой мужчина получил при столкновении с опорой ЛЭП.
Днём 28 августа на улице Космодемьянской 15-летний водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем «Крайслер-300С». Подросток получил травмы, он направлен на амбулаторное лечение.
29 августа в Липецке на улице Студёновской 15-летняя девушка упала на электровелосипеде. Она госпитализирована.
30 августа в Добринском округе на сельской дороге опрокинулся 33-летний водитель мотоцикла. Мотоциклист также доставлен в больницу.
Две серьёзные аварии произошли в выходные дни на трассе «Дон».
Ночью 29 августа в Елецком округе на трассе «Дон» 52-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» столкнулся с «КамАЗом». В аварии пострадал водитель грузовика.
На следующий день в Становлянском округе съехал в кювет автомобиль «ВАЗ-2115». Водитель машины, которому 37 лет, был доставлен в медицинское учреждение.
За три дня автоинспекторы зарегистрировали ещё 67 аварий — они обошлись без пострадавших.
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