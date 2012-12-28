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Спорт
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11 минут назад
Превратить «Сокол» в ХК «Липецк» не удалось
В Чувашии воспитанники липецкого хоккея оказались не нужны.
Летом на просмотре в «Соколе» действительно побывали экс-игроки нашей команды, число которых в моменте доходило до 9-ти. Однако большинство из них получило от ворот поворот. «Сокол» отказался от услуг воспитанников липецкого хоккея 2008 г.р. защитника Владимира Шелегерды (14 матчей за «Липецк» в прошлом сезоне, 0+2 очков), Арсения Малясова (47 матчей, 0+4) и нападающего Дмитрия Козулина (19 матчей, 1+0 ).
Не помогло знакомство с тренером и выступавшим за «Липецк» уроженцам других городов защитнику Сергею Тимошенко, нападающим Глебу Верещагину и Дамиру Антангулову.
Вчера и сегодня «соколы» одержали две победы в контрольных играх в Саратове над «Кристаллом» – 7:4 и 3:2 в овертайме. На лёд выходили лишь трое бывших игроков «Липецка», но все они уроженцы других городов: защитник Евгений Ершов родом из Новокузнецка, нападающий Артём Тимохин – москвич, форвард Евгений Ефремов родился и встал на коньки в Челябинске.
При этом лишь Ефремов выходил в первой пятёрке, а Ершов и Тимохин довольствовались сменами в четвертом звене. Шайб никто из экс-липчан не забросил.
Отметим, что после массового визита на просмотр в «Сокол» подопечных Евстигнеева по бывшему клубу чувашские болельщики устроили бурю негодования в социальных сетях. Ниже цитаты
– Министр спорта, вы что, наши налоги сливаете на воспитанников с другого региона?
— Был ХК «Сокол», стал ХК «Липецк».
— Хорошая практика — создавать условия для того, чтобы свои воспитанники заканчивали с хоккеем, а потом приглашать 95% приезжих на один сезон. Какие цели у школы?
Теперь все могут успокоиться. Правда, в составе «Сокола» местных воспитанников всё равно немного: набирают по мастерству, а не по прописке. Сезон в Российской хоккейной лиге (так теперь будет называться бывшая НМХЛ) стартует в октябре. Сейчас «Сокол» активно наигрывает состав в спаррингах, Только на сентябрь их запланировано восемь!
А как быть воспитанникам липецкого хоккея, которые тратили детство и юношеские годы на подготовку, ради шанса попасть в большой хоккей? Вопрос сложный. В других городах их, как видно, не ждут, а дома команды больше нет.
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